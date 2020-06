La Patum Confinada: com serà i què s'ha preparat?

La versió confinada de La Patum promourà actes simbòlics i culturals del 10 al 14 de juny, amb motiu de les tradicionals festes de Corpus de la capital berguedana. Les propostes no impliquen la participació presencial de públic amb l'objectiu d'evitar aglomeracions. Dijous al vespre, la Banda de l'Escola Municipal de Música interpretarà un salt de Patum, des del Castell de Berga. En un comunicat, el consistori explica que es tracta d'una actuació "estrictament musical" sense la intervenció de la comparseria patumaire. L'esdeveniment no és obert al públic, però s'ha ideat perquè la música arribi a tothom i serà retransmesa per Televisió del Berguedà. D'altra banda, diumenge al migdia es dipositarà el ram de l'Àliga al Santuari de Queralt.

L'Ajuntament de Berga i els representants de les comparses de La Patum realitzaran una ofrena floral per reconèixer la tasca realitzada pel personal sanitari i el personal assistencial dels centres residencials de gent gran de la ciutat durant la crisi pel coronavirus. El diumenge, 14 de juny a les 10 del matí, una comitiva encapçalada per l'alcaldessa, Montse Venturós, i els caps de colla de la comparseria patumaire lliuraran el ram de la Geganta nova a la Residència Sant Bernabé i el ram de la Geganta Vella a la Residència Nostra Senyora de Queralt. Després, a les 12, es dipositarà el ram de l'Àliga al Santuari de Queralt.

L'Associació de La Patum Infantil ha organitzat una jornada solidària que es portarà a terme el divendres 12 durant tot el dia. Es tracta d'un repte per a què infants i adults puguin fer Patum des de casa de forma virtual. Els participants podran descarregar-se un cartell amb el lema 'Jo hi participo' i hauran de publicar una foto o vídeo a les xarxes socials incloent l'etiqueta #patuminfantil i l'etiqueta corresponent a la categoria en què participin el dia de la marató solidària. La inscripció tindrà un preu d'entre 5 i 20€ i la recaptació es destinarà a La Marató de TV3 que enguany estarà dedicada a la Covid-19.

La programació també compta amb altres accions a través de les xarxes socials, com per exemple els filtres per a Instagram. Els usuaris i usuàries podran fer històries amb filtres que simulen la visió des de l'interior de l'Àliga o els Gegants, col·locar-se un barret patumaire mentre cauen algunes espurnes de foc o utilitzar una màscara amb el logotip de La Patum. L'elaboració i composició dels filtres facials ha estat realitzada per la dissenyadora, Mar Guixé.

Entre les activitats paral·leles, continua activa la campanya 'Patumitza't' que consisteix en crear petites obres d'art relacionades amb la festa berguedana. Es tracta d'elaborar dibuixos, quadres, escultures o qualsevol tipus de manualitat feta amb paper, cartró, fusta o material reciclat. Les obres realitzades es podran compartir a través de les xarxes socials. Per fer-ho, les publicacions hauran d'incloure l'etiqueta #Patumitzat i anomenar el perfil oficial de La Patum a les xarxes.