L'oposició de Berga exigeix a la CUP que respecti els acords del ple

Els grups de l'oposició de l'Ajuntament de Berga han denunciat un incompliment dels acords del darrer ple per part del govern de la CUP i en el plenari que se celebrarà aquest dijous inclouran una moció per instar l'equip de govern a respectar els acords. A més, demanen una modificació urgent del pressupost per fer front a la crisi del coronavirus.

Junts per Berga, ERC i el PSC han realitzat un comunicat conjunt on exigeixen «respecte a les institucions» ja que segons diuen, des de l'inici de mandat han presentat diverses mocions que requerien la tramitació d'expedients per donar efectivitat a tot allò aprovat i a dia d'avui i l'equip de govern de la ciutat no ha iniciat el tràmit de la modificació pressupostària de cap de les qüestions plantejades. «Procedir d'aquesta manera és indispensable per la bona salut democràtica de la ciutat i, per tant, la no implicació del govern en l'execució dels acords aprovats pot significar una falta de respecte a les institucions que, de cap manera, pot ser tolerat», exposen.

Per aquest motiu, l'oposició en bloc demana una modificació pressupostaria urgent per fer front a la crisi del coronavirus ja que en cas contrari el pla de xoc s'endarrereix. Els acords aprovats per ple incloïen 105.300 euros d'inversions per l'Escola bressol, 130.000€ destinats a les entitats del tercer sector, a les associacions de comerciants i a autònoms i empreses, i el pagament immediat de la quantitat compromesa per ajudar a l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà. També s'han plantejat iniciatives de planificació estratègica de la ciutat que segons l'oposició «no s'han materialitzat».

Junts per Berga, ERC i PSC afirmen que si en el proper ple de la ciutat, que se celebrarà aquest dijous al vespre, no s'aprova cap modificació pressupostària, això «implicarà l'endarreriment de les mesures per fer front a la crisi fins, com a mínim, el proper ple ordinari del mes de juliol». És per aquest motiu que els grups de l'oposió presentaran novament les mocions al ple, però aquestes no tindran efectivitat ja que el govern no ha tramitat els expedients corresponents.

La iniciativa dels grups de l'oposició ha fet moure a l'equip de govern en les últimes hores i arran de les desavinences l'oposició afirma que «s'ha aconseguit seure en una taula virtual amb xifres per tal de teixir un pla de xoc per fer front a aquesta crisi. Existeix una voluntat real de consens i sembla que aquesta serà una via per tal de donar forma als acords presos en ple».