«La càmper et proporciona una sensació de llibertat i soledat única»

Pep Arqué és un professor berguedà d'educació física, té 31 anys i actualment viu i treballa a Manresa. Amb la seva parella, Glòria Benages, té previst passar aquestes vacances d'estiu postcoronavirus viatjant per la Costa Brava i els Pirineus amb una furgoneta càmper.



Quines són les principals virtuts de passar les vacances en una furgoneta?

Primer de tot , que pots improvisar. Et permet anar al lloc on vulguis. Si ets en un indret i t'agrada, t'hi pots quedar tres dies, si no, agafes la furgoneta i en busques un altre. També et permet dormir en llocs on estàs sol enmig de la natura. Als que ens agrada el món càmper estimem la natura, ja que proporciona una sensació de llibertat i de soledat única. Tens llocs on hi ha bones vistes, punts d'aigua, rius... Amb la furgoneta ets totalment independent i et pots autoabastir durant dos o tres dies sense anar a cap ciutat.

I si hi hagués de posar alguna pega?

Que has d'anar al lavabo a la natura. I en el meu cas, la calefacció, que encara no en tinc a la furgoneta, i això fa que a l'hivern no en pugui gaudir tant.

Quina furgoneta té? La va arreglar vostè mateix?

Tinc una Citroën Spacetourer camperitzada. El moble és l'únic que vaig encarregar, les altres cosetes les hem anat fent nosaltres. Cortines, mosquiteres, cuina, complements... també hi hem posat una dutxa amb un dipòsit de 40 litres.

Així... té tota la casa a dins?

Hi ha cuina, llit i dutxa. També calaixos per guardar-hi la roba.

És fix o es pot posar i treure?

Està tot pensat per posar i treure, l'estil de moble que porto és modular, això et permet improvisar i posar-lo quan tenim previst marxar. No el porto sempre a sobre, ja que pel consum de combustible de la furgo és poc pràctic.

Aquest és el primer any que anirà de vacances amb la furgoneta?

No. Abans de tenir aquesta furgoneta n'havia tingut dues de més petites i la veritat és que aquest món et va enganxant. Em vaig fer jo els mobles de les primeres, que només permetien dormir-hi, i a mesura que fas sortides veus el que necessites per ser més autònom i estar més còmode. L'any passat vam anar 16 dies per Galícia i ens vam adonar que era un estil de furgoneta massa petita i per això vam decidir agafar-ne una de més gran, que és la que tenim ara.

La crisi del coronavirus té alguna relació amb haver triat aquesta manera de fer vacances?

Aquest any sí, ja que per les circumstàncies que vivim, i també les econòmiques, hem pensat en viatjar per territori nacional. Evidentment que sense el coronavirus ens hauríem plantejat sortir amb la furgoneta i anar a un altre país com Portugal, França o Itàlia.