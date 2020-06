Creix l'interès per convertir furgonetes en cases d'estiu

Convertir una furgoneta en habitatge per passar-hi les vacances és l'especialitat de Bram Tecnologies, una empresa de Gironella que fa més de 20 anys que transforma i adapta aquests vehicles. Pep Martínez, comercial de l'empresa, ha explicat a Regió7 que a la furgoneta «s'hi poden posar moltes coses. Hi ha un paquet base que és el sostre enlairable amb matalàs, llit i un kit de segona bateria per tenir electricitat. A partir d'aquí pots posar-hi un altre llit per cabre-hi quatre persones, armaris laterals, mobles a la part del darrere, calefacció estacionària, plaques solars, tendals, cuina, gas, dutxa, dipòsits...». El sector de la camperització ja vivia un bon moment abans de la covid-19, però aquest any, arran de la pandèmia, les consultes a l'empresa s'han incrementat un 140%. «Cal veure si tot aquest interès s'acaba traslladant en vendes i si un cop millori la situació actual aquest creixement continua o haurà estat un fet puntual de gent que vol passar les vacances després del coronavirus en una furgoneta», opina Martínez.

Bram Tecnologies es dedica a la camperització de furgonetes, a la fabricació de sostres enlairables i també a la venda de vehicles càmper. Martínez confirma que les últimes setmanes s'ha produït un augment de l'interès per part dels clients que volen gaudir d'unes vacances segures. «Hi ha molta gent que aquest any volen passar les vacances en un furgoneta, ens ho demanen i ens ho comenten molts d'ells. Per culpa del coronavirus han aparcat el tema d'avions, hotels i apartaments. La gran majoria per poder fer vacances aquest estiu volen un equipament bàsic a la furgoneta per poder sortir», exposa el comercial.

De moment, a Bram Tecnologies tenen llista d'espera i el temps per entregar una furgoneta equipada és, aproximadament, d'uns tres mesos. De tota manera, treballen per aconseguir que, si cal, la gent pugui tenir el vehicle de vacances per a aquest estiu. «El que sí que hem notat és que hi ha gent que, si s'ha de comprar un cotxe nou, aposta per una furgoneta que pugui fer servir de vehicle habitual i per marxar de vacances», assegura Martínez. L'empresa de camperització berguedana creu que en comparació amb l'any passat tindran un 20% o 30% més de feina. «Aquest any tindrem més feina. El coronavirus ha fet que es parés tot durant dos mesos i l'aturada dels fabricants ha fet que les remeses que havíem de rebre al maig arribin al juliol. Tot el que havíem d'anar fent ara està parat, però com que hi ha una nova demanda omplim aquest forats amb gent que s'ha decidit després de la pandèmia, així que d'aquí a setembre o octubre tenim feina programada».