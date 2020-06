Fridays for Future Gironella reivindica mesures per protegir el planeta a la plaça de la Vila

Fridays for Future Gironella ha commemorat el dia internacional del Medi Ambient amb una acció reivindicativa que ha tingut lloc aquest divendres la plaça de la Vila de la localitat berguedana.

Més d'una desena de joves del moviment que lluita contra el canvi climàtic a petita escala han col·locat cartells a la plaça amb lemes com «Justícía ecològica», «S'acaba el temps» o «+molins – xemeneies». Pau Farré, membre del moviment, ha explicat a Regió7 que «portem a terme una protesta medioambiental a Gironella per commemorar aquest dia però també perquè creiem que hi ha una crisi sanitària i econòmica que s'ha de solucionar però no podem deixar de banda que hi ha una crisi climàtica molt greu que pot provocar una extinció massiva d'espècies i també és important invertir-hi per assolir els objectius 2030 pel desenvolupament sostenible».

L'artista gironellenc Aldo Cardoso ha col·laborat en l'acció de Fridays for Future Gironella amb l'elaboració de creacions artístiques. Cardoso ha penjat a la plaça un mural de grans dimencions de la muntanya del Pedraforca envoltada de naturalesa. «El missatge del mural és que la natura és el centre de tot», afirma Farré. A més, Cardoso ha facilitat el material per realitzar pintades al terra amb sorra. Els missatges escrits han estat a favor de la natura i el medi ambient. «Només quan no quedi aire per respirar ens adonarem que l'economia no era el més important», deia una pintada als peus de l'escala del consistori.

L'acció durarà tot el dia i des de l'organització es demana que els gironellencs portin el seu cartell a la plaça. «Volem donar visibilitat al moviment i conscienciar a la gent i a les administracions, per aquest motiu hem fet l'acció a davant l'Ajuntament, ja que és un lloc simbòlic per exigir mesures mediambientals», opina Farré.

Fridays for Future Gironella és un moviment que es va formar ara farà un any i compta amb més d'una vintena de membres de Gironella i de pobles de la comarca. La seva primera acció va ser a la vaga mundial pel clima el 27 de setembre i ara s'han reactivat.

Pau Farré anima als gironellencs a formar-ne part per lluitar per un món millor: «Tothom s'hi pot sumar i tothom és benvingut al moviment, tenim instagram, twitter... si en volen formar part es poden posar en contacte amb nosaltres», acaba.