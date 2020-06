Gironella rescata 95.000 euros del pressupost per a ajudes

L'Ajuntament de Gironella ha pres diferents acords en el darrer ple per tal d'aplicar mesures contra la situació de crisi econòmica derivada de la pandèmia de la Covid-19. En el darrer ple va aprovar la modificació de crèdits per fer front a la Covid-19, una situació que serà més difícil a partir d'ara perquè com que no compleix «la regla de despesa del 2019» haurà de sotmetrès a un pla financer que li limitarà els moviments.

El segon punt va ser l'aprovació, amb els vots a favor de l'equip de govern, de la modificació de crèdit per poder garantir la línia d'ajudes a empreses, autònoms i treballadors del municipi, aprovades en l'últim ple. David Font va explicar que s'ha fet un primer cribratge de crèdits municipals d'activitats que no s'han fet o se n'ha reduït substancialment el seu pressupost, permeten un estalvi de 136.000 euros, dels quals 98.000 euros van destinats a ampliar la partida de subvencions per a la reactivació econòmica, i la resta es destinaran a actuacions futures. Font va afegir que probablement s'haurà de fer una segona modificació al mes de setembre de crèdit de caràcter social.

Però els moviments pressupostaris estaran més vigilats que mai. El ple també va aprovar un pla financer de l'any 2020, un document que planificació financera a dos anys vista arran del no compliment en termes de la regla de despesa en l'exercici 2018. El pla marca dos elements, el primer és prioritzar les inversions de cara a l'any 2020, i si no existeix un finançament al 100%, recomana ajornar-les; i el segon és que la tresoreria de l'Ajuntament, com que ha assumit bona part de les inversions de tresoreria pròpia, podria necessitar una recapitalització via crèdit en futures inversions.

Al torn de precs i preguntes Santi Felius va explicar, responent la pregunta d'Albert Xoy, cap de l'oposició, que s'han presentat un total de 32 empreses ara com ara a les subvencions del Pla de Reactivació municipal, en espera de que més empreses es puguin presentar. Miquel Serra, regidor d'Esports, també va explicar que està prevista l'obertura de la piscina seguint els protocols que marca la llei, amb limitacions d'aforament, venda virtual, zones delimitades... i va destacar que la pista de pàdel ja està en funcionament.

Per últim, David Font va explicar que la situació a la Fundació Residència Sant Roc és estable, amb casos positius que s'estan negativitzant, i ja es permet l'accés a zones comunes als residents.