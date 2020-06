El sector augura que les vendes tindran un descens del 10%

? El sector de l'autocaravàning admet que, tot i l'augment en el lloguer, aquest serà un any en què baixarà l'interès per adquirir una autocaravana de propietat. Després de gairebé un trimestre tancats per l'estat d'alarma, l'Associació Espanyola de la Indústria i Comerç del Caravàning diu que, estadísticament, el nombre d'autocaravanes venudes en comparació de l'any passat podria caure un 25%, però augura que la xifra a final del 2020 acabarà quedant en un descens del 10%. El sector automobilístic continua sent un dels més afectats per la crisi del coronavirus. Les últimes dades apunten a una caiguda de les vendes de turismes i tot terrenys de gairebé el 73% el mes de maig.