Fridays for Future reivindica el medi ambient a Gironella

Fridays for Future Gironella va commemorar el Dia Internacional del Medi Ambient amb una acció reivindicativa que va tenir lloc ahir a la plaça de la Vila. Més d'una desena de joves del moviment que lluita contra el canvi climàtic a petita escala van col·locar cartells a la plaça amb lemes com «Justícía ecològica» o «S'acaba el temps». L'artista gironellenc Aldo Cardoso va col·laborar en l'acció amb l'elaboració de creacions artístiques per reclamar mesures per protegir el planeta. Cardoso va penjar a la plaça un mural de grans dimensions del Pedraforca envoltada de naturalesa. «El missatge del mural és que la natura és el centre de tot», va dir Pau Farré, membre de l'organització