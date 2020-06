Els berguedans poden veure les comparses de la Patum als baixos de l'Ajuntament

Les comparses de la Patum no sortiran a la plaça aquest any, però els berguedans tindran l'oportunitat de contemplar-les als baixos de l'Ajuntament. De fet, ni podran tocar les emblemàtiques figures de la festa sinó les que hauran de veure a través del vidre d'una de les portes d'accés a l'edifici consistorial. És el lloc on habitualment són les comparses durant els dies de Corpus. Els membres de les colles que fan ballar les peces durant la Patum, i fan saltar i vibrar els patumaires durant la celebració, es van encarregar del traslladat dissabte i romandran als baixos de l'Ajuntament fins que siguin traslladades a l'antic convent de Sant Francesc, ara reconvertit en equipament cultural de la ciutat.

La regidora responsable de la Patum, Roser Valverde, explica a Regió7 que "les hi han col·locat perquè durant la Patum sempre hi són i és tradicional apropar-se a l'Ajuntament i contemplar la comparseria", i creu que veure les figures des de la distància satisfarà molts ciutadans que anhelen cada any l'arribada del Corpus. "La idea és que hi siguin fins que les puguem portar a Sant Francesc per l'exposició, i això serà quan haguem adequat l'espai. Ja estem mans a l'obra i estem tenint en compte totes les mesures de seguretat. Tot això no sabem exactament quan estarà tot enllestit", afirma la regidora.