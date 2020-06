Els radioaficionats del Berguedà fan viatjar la Patum per les ones

El Ràdio Club la Baells organitza la tercera edició de l'activació radiofònica especial «La Patum de Berga 2020». La crisi del coronavirus ha obligat a suspendre la gran celebració berguedana però els radioaficionats de la comarca pretenen seguir difonent la festa i la ciutat arreu del món a través de les ones. Josep Hontangas, tresorer del Ràdio Club la Baells, explica a Regió7 que «aquesta és una manera de fer arribar la nostra ciutat i la nostra festa a molts llocs del món, ja ho havíem fet fa molts anys enrere, abans de tenir el Ràdio Club, i aquest any que tothom haurà d'estar confinat a casa seva i no es podrà fer Patum, l'activitat encara serà més especial».

L'activació és un activitat que consisteix a establir contactes radioelèctrics amb les estacions atorgants fins a completar la combinació de tres caràcters que formen la paraula P-T-M (Patum). Els que ho aconsegueixin obtindran un diploma i un QSL especial (targeta digital). Hontangas exposa que «ens concideixen un indicatiu i a través de les comunicacions fem contactes amb tot el món. Si la mateixa persona fa tres contactes aconsegueix un diploma. Els contactes s'han de fer amb tres operadors i els participants un cop fan el contacte marquen la intensitat. La qüestió és fer el contacte per aconseguir les lletres de P-T-M, aquest és l'objectiu».

A les edicions anteriors de l'activació organitzada pel Ràdio Club la Baells hi van participar persones d'Austràlia, Rússia, Japó i Corea. En el moment de fer el contacte, hi ha persones que estableixen conversa i demanen què és la Patum de Berga. «Establir els contactes depèn de la propagació, com que són ones decamètriques si l'èter està molt tancat la propagació és dificultosa, però en establir el contacte si a algú li interessa fa preguntes de les comparses, la festa i la ciutat», diu Hontangas. La 3a edició del Diploma i QSR especial tindrà lloc des de les 00:01 hores d'avui fins a les 23:59 hores del dia 14 de juny. Hi podran participar tots els radioaficionats del món en possessió de llicència oficial vigent.