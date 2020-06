Inversors compren finques en pobles del Berguedà per fer-hi un vedat de caça

Inversors estant comprant finques als termes municipals de Sant Jaume de Frontanyà i a la Pobla de Lillet, al Berguedà, i a les Llosses, al Ripollès, amb l'objectiu de convertir-les en un gran vedat de caça de cérvols d'almenys 2.000 hectàrees, segons han confirmat diferents fonts a Regió7.

Es tracta d'un projecte que s'està portant a terme amb molta discreció i encara se'n coneixen pocs detalls. Amb tot, aquest diari ha pogut confirmar que els inversors estan temptejant diferents propietaris dels municipis esmentats per comprar-hi finques que tinguin boscos i amb grans extensions de terreny. L'objectiu seria fer-hi un vedat per criar-hi cérvols que després es caçarien. Per dur a terme aquesta activitat s'hauria de pagar i s'oferiria allotjament en les masies de les finques als usuaris d'aquest servei.

Aquesta operació afectaria les famílies que viuen a les masoveries d'aquestes finques (algunes des de fa més d'una generació) que n'haurien de marxar i buscar-se una altra casa. De fet, a alguns ja els han avisat perquè deixin lliure la propietat on s'estan els propers mesos. De manera que Sant Jaume de Frontanyà, que durant anys ha estat el poble més petit de Catalunya i que actualment té censades a 30 persones, podria perdre habitants.

Aquest diari ha contactat amb Julián de Dios, l'advocat dels actuals propietaris de la finca de les Lloberes de Dalt, que ha reconegut «contactes preliminars verbals» amb inversors interessats a comprar aquesta finca. Amb tot, ha volgut matisar que «no s'ha materialitzat res encara» i ha afegit que «no sabem exactament quina és la destinació i la finalitat de la compra».

En altres casos s'hauria arribat a acords de compra de les finques esmentades. Les masies que entrarien en aquesta operació són les de Tubau i Terradelles de Sant Jaume de Frontanyà, les Lloberes de Dalt i Cosp, al terme veí de les Llosses (Ripollès), i Montclús de Baix, a la Pobla de Lillet. Tanmateix, hi ha propietaris d'altres finques d'aquest darrer municipi a qui els inversors s'han adreçat per temptejar-los per saber si volen vendre-les i fer-los sucoses ofertes per aconseguir-les. En un d'aquests casos s'han ofert 750.000 euros per comprar una finca poblatana, segons ha pogut saber aquest diari. Un preu que estaria per sobre dels de mercat.

Pel que fa a l'Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà, els intents que va fer, ahir, aquest diari per parlar amb l'alcalde, Manel Anselmo, van ser infructuosos.

Per la seva banda, Ferran Canudas, portaveu del Grup de Defensa de la Natura del Berguedà ha explicat que l'entitat es contrària a aquest projecte perquè suposarà, entre d'altres, que es faci fora persones que viuen en masies com a masovers. Per això ha dit que «hi estem en contra i donem suport a la gent del territori a qui estan fent fora».

En el cas de les Lloberes de Dalt, l'any el 2019 uns inversors van fer un intent de muntar-hi una granja dedicada a la cria intensiva de porcs d'engreix i la gestió dels seus purins. Tanmateix, aquest projecte no va arribar a reeixir perquè l'activitat que s'hi proposava no estava permesa per l'actual Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i l'Ajuntament no va atorgar els permisos.

En aquest cas es tracta d'una activitat destinada a la cria i caça de cérvols engreixats en una gran àrea tancada. En aquests casos es valora la mida de les banyes dels animals, molt apreciades pels caçadors. Aquest tipus de vedats constitueixen un model que ha tingut èxit a diferents zones d'Espanya com Castella i Extremadura, segons ha explicat Manel Raurich, president de l'Agrupació de Societats de Caçadors de Catalu-nya. Raurich ha dit que al país no existeix un vedat com el que es promou al Berguedà i Ripollès.