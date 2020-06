Berga demana «responsabilitat col·lectiva» en les celebracions espontànies de la Patum

L'Ajuntament de Berga ha emès un ban informatiu on demana responsabilitat en les possibles trobades i celebracions espontànies que es puguin produir als car-rers i als domicilis particulars durant els dies de Corpus. El consistori ha volgut recordar la normativa vigent de l'estat d'alarma i fer ressaltar que les trobades no poden ser de més de 15 persones. La Patum 2020 havia de començar aquest dimecres 10 de juny i per aquest motiu l'Ajuntament berguedà ha remarcat al ban «la importància de seguir les mesures de seguretat del desconfinament per no haver de lamentar un rebrot de la covid-19».

L'Ajuntament de Berga es coneixedor que hi haurà celebracions privades que es duran a terme per part dels veïns de la ciutat i per aquest motiu apel·la a la «màxima responsabilitat individual i col·lectiva», i que cal respectar les mesures de seguretat establertes. Les restriccions de la fase 2 del desconfinament permeten les trobades de fins a 15 persones que no conviuen al mateix domicili mantenint la distància de 2 metres entre persones i fer ús de la mascareta en espais oberts o tancats, on no sigui possible mantenir aquesta distància de seguretat.

Precisament, Berga va anul·lar la celebració de les festes del Corpus, del 10 al 14 de juny, per la impossibilitat de poder garantir el desenvolupament habitual de la festa, ja que «resulta difícil mantenir la distància entre la multitud de persones que hi participen». El consitori berguedà ha informat al ban que facilitarà als mitjans de comunicació la cobertura de tots els actes de la Patum Confinada perquè aquests arribin a tothom. Els actes comencen aquest dimecres a les xarxes amb una sèrie de filtres facials.