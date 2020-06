El Berguedà registra 439 infraccions de l'estat d'alarma des del març

A la comarca del Berguedà s'han registrat 439 actes administratives per infracció del decret de l'estat d'alarma fins al dia 1 de juny. Així ho van confirmar responsables de la policia en una reunió virtual entre el conseller Miquel Buch, la delegada territorial del Govern a la Catalunya Central, Alba Camps, el president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, membres dels cossos de seguretat i 24 alcaldes de la comarca.

Durant la trobada, responsables de Protecció Civil, Bombers i Mossos van respondre a les inquietuds dels representants municipals i es va detallar un informe de com han afrontat la situació durant les setmanes de l'estat d'alarma per la pandèmia, i van fer especial atenció en les principals tasques desenvolupades pel CECAT, el centre superior de coordinació i informació de l'estructura de protecció civil de Catalunya.

Els representants municipals van fer arribar diverses qüestions als responsables d'Interior, com per exemple la preocupació pels problemes que hi pugui haver a les zones de bany del Berguedà, com la riera de Merlès, l'embassament de la Baells i zones dels rius Llobregat i el Bastareny. També es va fer la consulta sobre l'estat de la implantació de les targetes amb codi d'identificació de les masies aïllades i es van fer preguntes sobre el sistema d'identificació de matrícules de vehicles.