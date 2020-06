El govern de Sant Jaume diu que no té coneixement del projecte de vedat

L'Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà no té constància del projecte de creació d'un gran vedat de caça de cérvols d'almenys 2.000 hectàrees, segons ha explicat a Regió7 l'alcalde, Manel Anselmo. També ho va exposar en la sessió plenària ordinària que va tenir lloc ahir al matí.

Aquest diari va avançar, ahir, els moviments d'inversors per comprar finques a Sant Jaume de Frontanyà, les Lloses i la Pobla de Lillet amb l'objectiu de fer-hi un vedat per caçar-hi cérvols. Una operació que suposaria que alguns masovers haurien de deixar les cases on s'estan. A alguns d'ells ja els han avisat que es busquin una nova llar.

«No tenim cap petició de cap tipus ni per fer un vedat de caça ni per fer cap altre activitat en aquestes finques que es diu que es venen», va afirmar el batlle a aquest diari. «L'Ajuntament no en tenim coneixement ni oficialment ni extraoficialment», va assegurar Manel Anselmo.

L'alcalde de Sant Jaume de Frontanyà va assegurar que, «si en algun moment algú volgués dur a terme alguna activitat en alguna finca del municipi, correspon al govern de la Generalitat el seu estudi i autorització. És la Generalitat l'administració que té totes les competències en terrenys de conreu, pastures o forestals». I va afegir que, si «algú vol dur a terme alguna activitat, haurà de presentar la documentació pertinent, que serà estudiada i tramitada, conforme a les competències de cada administració».

Anselmo va qüestionar que es pugui fer un gran vedat de caça intensiu com el que es planteja. El dirigent va explicar a aquest diari que ha fet consultes a la Generalitat en aquest sentit i que l'han informat que no es podria fer.

D'altra banda, va manifestar que abans de posicionar-se sobre la idoneïtat o no d'un projecte primer cal tenir-ne informació. En aquest sentit va dir que «el fet que es posin a la venda i es comprin finques sense saber per a què les volen, no permet dir si és bo o dolent perquè no sabem res». Anselmo va dir que vendre una propietat és legítim. I va recordar que propietats com Terradelles, les Lloberes de Dalt o Tubau fa anys que estan a la venda.

Manel Anselmo va afirmar que es mantindran a l'expectativa. «Tant de bo que s'hi faci alguna cosa que ens beneficiï tot el poble». L'alcalde va admetre que «sap greu si finalment haguessin d'acabar marxant famílies», però va fer una crida a la prudència i va lamentar que s'hagin escampat rumors a les xarxes qüestionant la seva actuació.