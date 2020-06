El repic del tabal emociona als concentrats a la plaça en l'inici de La Patum Confinada

El repic del tabal a les 12.00h als baixos de l'Ajuntament de Berga ha despertat un aplaudiment generalitzat entre el centenar de persones que espontàniament s'han reunit aquest migdia a la plaça de Sant Pere per copsar de primera mà que enguany la Patum serà diferent, confinada. El tabal no ha sortit als carrers de la ciutat i els gegants no han ballat les melodies tradicionals, però sense salts i crits alegre, entre els berguedans presents a la plaça es respirava ambient patumaire.

Les 12.00h del 10 de juny de 2020 era l'hora marcada per l'inici de la Patum 2020. I la crisi sanitària del coronavirus ha fet que després de 82 anys la capital berguedana no pugui gaudir de la seva gran festa. Lluny de quedar-se a casa, molts berguedans han volgut anar a la plaça a viure un moment especial i s'han trobat amb la grata sorpresa del repic del tabal, que a les 12.00h en punt ha sonat durant uns segons encenent l'espurna interior dels patumaires.

La regidora de Patum, Roser Valverde, ha explicat que la situació viscuda aquest migdia a la plaça de Sant Pere li ha generat una "sensació de tristesa, ja que aquest dies han estat de molta feina i sembla que ho hem anat guardant a dins, però sentir el repic del tabal ha estat un moment molt emotiu que ha costat de gestionar".

Després del BAN de l'Ajuntament on es demanava prudència, el consistori berguedà ha tornat a demanar responsabilitat als ciutadans pel que fa a les celebracions espontànies que es puguin produir a la ciutat. Valverde ha afirmat que "som conscients que hi hauran Patums espontànies" i per aquest motiu el consistori treballa amb els cossos de seguretat. "Ens estem coordinant amb la Policia Local per evitar que hi hagi aglomeracions, concentracions de més persones de les que estan establertes a les mesures de seguretat i sobretot pensant en la manipulació de pirotècnica. Demanem prudència i seny col·lectiu", ha exposat Valverde.

La regidora de Patum ha explicat que la part destacada d'aquesta Patum Confinada que aquest migdia ha començat serà veure com a l'interior dels berguedans la festa segueix ben present. "La Patum la portem tots a dins i encara que físicament no hi hagi la comparseria ni els músics al carrer, hi haurà Patum igualment a la ciutat".