VÍDEO | Montse Venturós fa una crida a la prudència i recorda la situació sanitària

L'Ajuntament de Berga, el Patronat Municipal de La Patum i la Junta de Seguretat integrada pels cossos de seguretat i emergències demanen prudència i responsabilitat als veïns i veïnes davant les celebracions espontànies que es puguin produir en els espais públics els dies de Corpus. L'alcaldessa Montse Venturós ha realitzat una declaració des del balcó de l'Ajuntament on ha afirmat que "la millor manera d'homenatjar al personal sanitari és evitar posar en risc la salut de les persones".

La suspensió de La Patum de manera excepcional i històrica ha estat motivada per la pandèmia decretada per l'Organització Mundial de la Salut. Per aquest motiu, el consistori demana a la població "que sigui responsable en tots els actes que es desenvolupin en el decurs d'aquests dies, ja que encara ens trobem en la Fase 2 del Pla de desconfinament i, en cap cas, podem afirmar que la situació sanitària sigui l'ordinària".

La Fase 2 comporta una sèrie de restriccions referents a les trobades de caràcter social d'un màxim de 15 persones que no conviuen al mateix domicili, tant a l'aire lliure com a casa, mantenint la distància social de 2 metres entre persones. També cal fer ús de la mascareta en espais oberts o tancats, on no sigui possible mantenir aquesta distància de seguretat.



Manipulació de material pirotècnic



L'ús de material pirotècnic del tipus F2 (fuets) no pot ser manipulat per persones menors de 16 anys. Per fer-ho, cal seguir unes mesures de seguretat referents a la distància i també requereix una formació específica. En cas que es produeixi qualsevol tipus d'incident durant la manipulació i ús del material pirotècnic, l'Ajuntament ha recordat que " la responsabilitat recau en la persona que ha efectuat la compra, així com en la persona que n'hagi fet un ús inadequat."



Respecte al personal sanitari



L'Hospital Comarcal de Sant Bernabé així com els Centre d'Atenció Primària continuen en alerta per la situació que la Covid-19 ha deixat a la comarca. L'Ajuntament de Berga afirma que "els i les professionals dels diferents centres continuen treballant de valent per fer front a aquesta pandèmia, motiu pel qual apel·lem, de nou, a la responsabilitat individual i col·lectiva. Les conductes inadequades poden comportar un retrocés en la desescalada del conjunt de la regió sanitària".

El fet que enguany no es celebri La Patum fa que no s'hagi instal·lat l'hospital de campanya ni els dispositius especials d'emergències. Per tant, el consistori repeteix que s'ha de tenir "tota la precaució possible, per evitar el col·lapse dels diferents centres sanitaris que ja acumulen un volum molt important de feina durant els darrers mesos a causa de la pandèmia".