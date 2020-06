Berga incrementa les mesures de seguretat al carrer durant els dies de Corpus

L'Ajuntament de Berga i els cossos de seguretat incrementaran les mesures de control els dies que resten de Corpus arran de les concentracions espontànies de persones que es van produir als carrers i places de la ciutat durant la jornada d'ahir simulant salts de Patum. El consistori berguedà insisteix en la importància de seguir les mesures preventives de la Fase 2 del Pla de desconfinament i apel·la, una vegada més, a la responsabilitat individual i col·lectiva dels veïns i veïnes. Tot i això, s'han establert una sèrie de mesures per evitar que es tornin a produir aglomeracions en l'espai públic durant els propers dies.



Control d'accés al municipi

Els cossos de seguretat realitzaran tasques informatives a la Plaça de Sant Pere en els horaris habituals en què se celebrarien els actes relacionats amb La Patum. En aquest sentit, es demana a la població que eviti concentrar-se massivament als espais públics. Per fer-ho, s'emetrà un missatge a través de la megafonia del carrer de la Ciutat i els vehicles policials. Així mateix, es fa una crida a les persones de les poblacions veïnes per a què no acudeixin a la ciutat, ja que La Patum ha estat suspesa i els actes simbòlics programats no requereixen la participació presencial de la ciutadania. En aquest sentit, s'habilitaran controls d'accés a la ciutat el dissabte, 13 de juny, per evitar l'accés de persones d'altres regions sanitàries. El consistori està valorant la possibilitat de suspendre els actes de La Patum Confinada, en cas que no es respectin les mesures i recomanacions esmentades.



Suport al sector d'hostaleria i restauració

Els cossos de seguretat realitzaran noves accions de suport als locals per recordar les mesures establertes en la Fase 2. Les restriccions contemplen una ocupació màxima del 40% de l'aforament dels locals, establir una distància de 2 metres entre taules i agrupacions de taules, així com entre les persones que ocupen les taules. No es pot consumir a la barra de l'establiment i els locals han d'establir un itinerari per evitar aglomeracions per prevenir el contacte entre clients. Pel que fa a les terrasses, l'ocupació màxim és del 50% de les taules respecte la llicència municipal. Hi pot haver un màxim de 15 persones en una taula o grup de taules, respectant la distància de seguretat de 2 metres entre taules i persones. També es contempla la possibilitat de restringir l'horari de tancament de bars i restaurants durant els propers dies.



Respecte al personal sanitari

El personal sanitari demana empatia i respecte per la seva feina i per la vida de les persones. Els professionals de la salut han hagut de fer front a la pandèmia de la Covid-19 en unes duríssimes condicions de treball i han hagut de suportar una forta càrrega de feina durant els darrers mesos. Els sanitaris recorden que la situació no està superada i temen que es pugui produir un rebrot de la Covid-19 com a conseqüència de les concentracions espontànies de persones. Per això, rebutgen les aglomeracions i actes que s'han produït i adverteixen que la suspensió de La Patum comporta no disposar del dispositiu especial d'emergència per atendre determinades urgències relacionades les celebracions patumaires de forma espontània. Per tot això, el personal sanitari demana la col·laboració dels veïns i veïnes per mantenir les mesures preventives i contribuir a aturar el risc de contagi.