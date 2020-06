Berga viu un Corpus sense Patum en alerta perquè no hi hagi celebracions massives

Berga viu enguany un singular Corpus sense Patum, una situació que no passava des de feia 82 anys, el 1938 a causa de la guerra civil. Ara, la raó és una pandèmia, la covid-19, que ha obligat a suspendre manifestacions multitudinàries per evitar la propagació d'un virus extremadament contagiós.

Tanmateix, els berguedans no s'han resignat a quedar-se a casa. Ahir al migdia i a les 8 del vespre, l'hora de l'inici de la passada, desenes de persones van fer cap a la plaça de Sant Pere, on molts balcons lluïen la bandera de Berga i el logo patumaire. I fins i tot es van veure alguns salts de maces improvisats a la plaça Maragall i al carrer Buxadé, amb maces i fuets de particulars i amb un caire simbòlic. Com ho va ser el minut de silenci en record de les víctimes del coronavirus. El van promoure els integrants de la guita grossa. El van fer al mig de la plaça a l'hora que hauria d'haver començat el passacarrers. Quan es va acabar el minut de silenci hi va haver aplaudiments. Després, els guitaires van anar a portar un gran ram de flors a l'hospital per agrair als professionals mèdics la seva feina.

A hores d'ara, la principal preocupació dels responsables municipals és que no hi hagi celebracions particulars amb aglomeracions que puguin originar un rebort de contagis de la covid-19. Ahir mateix, l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, va emetre un vídeo apel·lant a la responsabilitat individual dels ciutadans per evitar aglomeracions i recordant que l'estat d'alarma continua vigent, així com les mesures de distanciament social. Els cossos policials vigilaran possibles concentracions.

D'altra banda, la intervenció d'armes de la Guàrdia Civil està fiscalitzant les compres de fuets de Patum que han fet particulars (vegeu Regió7 de dimarts, 9 de juny). L'empresa Pirotècnia Igual, que produeix i comercialitza fuets de Patum, ha rebut el requeriment per escrit de responsables del cos armat perquè els faciliti informació sobre la identitat dels compradors de fuets.

Fonts de la Guàrdia Civil han explicat a Regió7 que aquesta actuació forma part de la seva tasca ordinària de control per garantir el cor-recte emmagatzemament de pirotècnia, en aquest cas de Patum. També controlen que se'n faci una distribució correcta i adequada i amb les mesures de seguretat que estableix la legislació. D'aquí que la Guàrdia Civil hagi requerit a l'empresa subministradora dels fuets de Patum que faciliti la identitat dels compradors.

Fonts del cos han indicat que l'objectiu és vetllar per la seguretat dels ciutadans. Han matisat que aquest tipus de controls són generalitzats i que es fan no només en el cas de les bengales de Patum sinó en tota la pirotècnica i, actualment, dins de la campanya de Sant Joan.



El tabal va sonar una mica

El repic del tabal a les 12 del migdia als baixos de l'ajuntament de Berga, ahir, va despertar un aplaudiment generalitzat entre el centenar de persones que espontàniament es van reunir a la plaça de Sant Pere per copsar de primera mà que enguany no hi haurà Patum. Almenys tal com tots la coneixem. El tabal no va sortir a anunciar l'inici de la festa pels car-rers del barri vell de la ciutat i els gegants no van ballar les melodies tradicionals entre salts, empentes i crits d'alegria dels berguedans. Tot i l'estranyesa de la situació, el repic del tabal a la plaça va fer que per un moment es pogués respirar il·lusió patumaire en l'inici de la Patum Confinada.

Tocarà esperar fins a l'any 2021, però, lluny de quedar-se a casa, molts berguedans van voler anar a la plaça a viure i sentir de primera mà un moment especial, històric. L'inici de la no Patum. Tots ells es van trobar amb la grata sorpresa del repic del tabal, que a les 12 del migdia en punt el tabaler Xavi Prat, engalanat amb el vestit oficial, va fer sonar durant uns segons, encenent l'espurna interior dels patumaires. Hi va haver llàgrimes, aplaudiments i silenci. El còctel d'emocions va resultar tan potent que els presents van fer notar que, tot i que no serà a la plaça, enguany també hi haurà Patum.

La regidora de l'Ajuntament Roser Valverde va observar amb atenció tot el que succeïa a la plaça i va afirmar a Regió7 que la situació viscuda aquest dimecres al migdia a Sant Pere li va generar una «sensació de tristesa». Valverde, que enguany s'havia d'estrenar com a regidora de Patum, va exposar que «aquests dies han estat de molta feina i sembla que ho hem anat guardant tot a dins, però sentir el repic del tabal ha estat un moment molt emotiu que ha costat de gestionar».



Responsabilitat en la celebració

Després del ban de l'Ajuntament en què es demanava prudència en les celebracions, el consistori berguedà va tornar a demanar responsabilitat als ciutadans pel que fa a les Patums espontànies que es puguin produir a la ciutat. Diumenge hi va haver un salt de maces al carrer Major i ahir al migdia la concentració imprevista a la plaça a l'hora d'inici de la Patum. Davant d'aquesta situació, Valverde va dir que «som conscients que hi haurà Patums espontànies» i per això el consistori treballa amb els cossos de seguretat per evitar incidents. «Ens estem coordinant amb la Policia Local per evitar que hi hagi aglomeracions, concentracions de més persones de les que estan establertes a les mesures de seguretat i sobretot pensant en la manipulació de pirotècnica i les recomanacions de la Generalitat en aquest sentit. Demanem prudència i seny col·lectiu», va reiterar.

Roser Valverde va destacar que aquesta Patum Confinada és una oportunitat perquè tots els patumaires visquin la festa d'una manera ben diferent. L'espontaneïtat de l'aplaudiment i l'emoció amb el repic del tabal va servir per demostrar que a l'interior dels berguedans la Patum segueix present i batega ben fort. «La Patum la portem tots a dins, i encara que aquest any físicament no hi hagi la comparseria ni els músics al carrer, hi haurà Patum igualment a la ciutat».