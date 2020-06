El Bisbe Xavier Novell oficia la Missa Major de Corpus a l'Església de Santa Eulàlia

El Bisbe Xavier Novell ha presidit aquest dijous la Missa Major de Corpus a l'Església de Santa Eulàlia de Berga. Amb intenses mesures de seguretat a l'interior del temple, el Bisbe ha encetat la missa parlant de la pandèmia, de la Patum i de la ciutat de Berga. Novell ha demanat "protecció" divina per fer front a la situació adversa.

Els fidels que han acudit a l'església s'han hagut d'asseure a dues cadires de distància, portar mascareta i desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic a l'entrada. L'aforament d'un terç de l'Església de Santa Eulàlia s'ha omplert i a la primera fila hi havia el líder de Junts per Berga, Jordi Sabata, únic representant polític present a l'ofici.

En el transcurs de la missa de dijous de Corpus s'ha fet especial menció a la pandèmia del coronavirus i s'ha tingut un record per les "persones que ens han deixat i no hem pogut acompanyar". També hi ha hagut temps per mencionar a la Patum i les seves comparses. "Aquest és un Corpus molt diferent, sense Patum, tots sentim el tabal al cor i olorem la vidalba. Que aquest Corpus diferent ens faci veure que una nova vida és possible", han afirmat.

L'Orfeó Berguedà, també seguint estrictament les mesures de seguretat i només traient-se la mascareta per entonar les cançons, ha cantat la Missa i al final han interpretat l'Himne del Sagrat Cor de Mossèn Marià Miró.

L'únic que no s'ha pogut realitzar durant la Missa Major ha estat el ritu de la pau, ja que els fidels no podien entrar en contacte. El que sí que s'ha fet és anar a combregar. Els sacerdots s'han separat i els assistents ha fet respectuosament tres fileres totalment separades per anar a recollir l'hòstia.

Al finalitzar la Missa Major de Corpus a l'Esgésia de Sant Eulàlia, la plaça Sant Pere era buida i el dia gris i plujós. No hi ha hagut Patum de lluïment i tampoc concentració de persones a l'àgora berguedana.