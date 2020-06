El cartell de la Patum Confinada ha estat elaborat per la dissenyadora berguedana Ermínia Altarriba i mostra cinc situacions quotidianes protagonitzades per clicks de la Patum. El cartell pretén retratar la realitat del moment, amb els berguedans celebrant una Patum diferent des de casa seva. Altarriba ha explicat a Regió7 que «des de l'Ajuntament pensaven que tot i que la Patum 2020 fos confinada s'havia de tenir un cartell, ja que aquesta suspensió és un fet històric remarcable. Ja em van suggerir que s'hauria de veure que la Patum d'aquest any és a casa de cada patumaire, que ells triaran com la volen viure. La idea del cartell deixa clar que aquest any des de casa també es farà Patum».

Altarriba va posar-se a buscar recursos i va pensar en l'exposició de Click Patum que es va realitzar fa uns anys. Fer servir aquestes petites figures vestides de patumaires en situacions casolanes va ser l'engi-nyosa solució que va trobar per representar la Patum Confinada. «Vaig contactar amb un dels nois que van promoure l'exposició de Click Patum i va estar d'acord a deixar-me els clicks per fer el cartell», exposa l'autora. A partir d'aquí, hores i hores de feina posant els clicks en diferents posicions van acabar per formar un cartell que passarà a la història de la Patum. «Em vaig tancar dos o tres dies a l'estudi i vaig anar fent proves. Va ser una mica lent, cada foto comporta unes tres o quatre hores de feina. En feia 40 o 50 de diferents i anava variant la posició», explica Altar-riba.

En una de les escenes apareix un guitaire llegint el diari Regió7. A la portada es pot veure Montse Venturós i el titular parla de la desescalada. Altarriba explica que «aquesta és una escena molt comarcal. S'havia de distingir que eren berguedans i per això vaig pensar fer-ho amb un click llegint el Regió7. És una portada real que vaig descarregar, imprimir en petit format i col·locar a les mans del click», acaba Altarriba.