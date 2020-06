L'alcaldessa de Berga degrada en el seu govern la regidora gravada fent un salt de maces dimecres

L'equip de govern de Berga (CUP) "ha retirat les delegacions de tinença d'alcaldia a la regidora, Roser Rifà, per la seva participació en una celebració espontània de Patum al carrer", però, en canvi, li manté la delegació de les regidores, el que suposa una degradació dins del govern. L'alcaldessa Montse Venturós no ha accedit a destituir-la tal com demana tota l'oposició en bloc. La regidora ja fet públic un vídeo en el que s'explica i es justifica, situa els fets com un trobada familiar i tancada al públic i lamenta els fets ocorreguts dimecres al vespre.



"Rifà aclareix que en el moment de la celebració es trobava amb la seva unitat familiar i es complien les condicions preventives relatives a les trobades de caràcter social a l'aire lliure", segons l'explicació que dona el mateix govern.





Arran de la gravació en què se'm veu fent un salt de maça i que s'ha considerat un fet controvertit, m'explico. ???????? pic.twitter.com/plbhPLJecT — Roser Rifà (@soclaroser) June 11, 2020

La determinació de retirar la tinença d'Alcaldia a la regidora ha sigut acordada pels membres de l'equip de govern. Això significa que Rifà deixarà de ser la primera autoritat de la ciutat en cas d'absència o delegació de l'alcaldessa, Montse Venturós.D'altra banda, Rifà mantindrà l'acta de regidora amb les delegacions respectives a les àrees que gestiona actualment: Comerç, Consum, Fires, Ocupació, Polígon Industrial Promoció Econòmica, Subvencions i Turisme. L'equip de govern considera que la regidora està realitzant una tasca rellevant en els àmbits esmentats i cal que pugui continuar desenvolupant-la.Durant tot el dia s'han succeït les crides a fer una celebració responsable de la Patum , sense concentracions de persones.