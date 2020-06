L'oposició de Berga en bloc demana la dimissió de la primera tinent d'alcalde Roser Rifà

Primer ha estat ERC. Però aquesta tarda de Corpus, tots els partits de l'oposició a Berga en bloc, Junts per Berga, ERC i PSC que sumen 9 regidors la majoria dels 17 de la corporació berguedana han demanat la dimissió de Roser Rifà, la primera tinent d'alcalde. La raó és que dimecres va participar en un salt de maces espontani al carrre Menorets «sense respectar i fent cas omís al que determinen els protocols sanitaris de la fase de desconfinament que ens trobem». Així ho asseguren els tres grups esmentats en un comunicat conjunt que han emès aquest dijous de Corpus a la tarda.

Junts per Berga, ERC i el PSC demanen «responsabilitats» a la primera tinent d'alcalde «ja sigui amb la seva dimissió o amb la retirada de les competències delegades per part de l'alcaldessa, per tot el que pot representar que una persona que forma part de la corporació municipal i amb competències de govern no respecti el que la institució exigeix a tota la ciutadania».

Els tres partits de l'oposició posen de manifest que no és exemplar el comportament de la regidora «després dels continus comunicats i advertències llançats des de l'Ajuntament de Berga i l'equip de govern demanant prudència davant possibles actes donada la situació d'estat d'alarma».



Segons ha pogut saber Regió7, aquesta tarda de Corpus, els regidors del govern de la CUP estan reunits per prendre una decisió en relació a l'actuació de Roser Rifà dimecres de Corpus. A més, l'executiu cupaire ha d'anunciar les mesures que adoptarà per evitar aglomeracions als carrers com les que s'han viscut la matinada de dijous amb salts de maces espontanis i aglomeracions sense complir les mesures de distanciament social que determina l'estat d'alarma.

Segons ha pogut confirmar aquest diari, aquest migdia el govern ha convocat a tots els grups del consistori a una reunió que ha tingut lloc a la sala de plens per abordar les aglomeracions de persones que hi va haver dimecres a la anit i matinada als carrers de la ciutat i també la polèmica participació de la primera tinent d'alcalde en un salt de maces al carrer Menorets.

Reforç policial per evitar aglomeracions

Els grups de l'oposició de Berga també han reclamat al govern de la CUP «un reforç policial i millor planificació per donar compliment al que s'exigeix en una situació d'excepcionalitat»

En el comunicat, Junts per Berga, ERC i PSC asseguren que «la resposta per part de l'equip de govern a les grans concentracions espontànies, balls de maces improvisats i incompliment de les mesures que estableix la situació d'estat d'alarma van ser completament insuficients». Hi va haver aglomeracions i concentracions a diferents punts del nucli urbà durant la nit i matinada.

En l'esmentat comunicat els grups expliquen que « vam demanar explicacions i mesures per corregir les situacions que s'estaven donant en aquell moment i que es van allargar tota la nit».