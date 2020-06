El personal de l'hospital de Berga fa una crida a respectar les mesures contra la covid-19

En un vídeo que han penjat a les xarxes, els professionals recorden que durant mesos han estat treballant per ajudar als malalts del coronavirus. Mostren les instal·lacions on treballen i apel·len a la responsabilitat de cadascú per evitar que hi hagi un rebrot de la malaltia





El personal de l'Hospital Sant Bernabé demana empatia i respecte per la feina i la vida de les persones. Els professionals de la salut demanen la col—laboració dels veïns i veïnes per mantenir les mesures preventives i contribuir a aturar el risc de contagi de la Covid-19 pic.twitter.com/S4owIwZRmN — Ajuntament de Berga (@AjuntamentBerga) June 11, 2020