Berga augmenta el control policial per evitar aglomeracions al carrer per Patum

La Patum confinada d'enguany ha començat amb mal peu i això ha obligat a incrementar el control policial per evitar la propagació de la covid-19. La raó: les celebracions espontànies al carrer que hi va haver dimecres al llarg de la nit. Hi van participar desenes de persones que no van respectar les mesures establertes de distanciament social i de portar mascaretes. Les escenes de gent aplegada a carrers i places o en salts de maces improvisats han estat àmpliament difoses a les xarxes socials i anit l'Hospital Sant Bernabé va difondre un vídeo de professionals sanitaris demanant responsabilitat a la ciutadania per evitar un rebrot.

Aquestes simulacions de Patum han generat molt malestar al teixit social i la reacció del govern local. Al migdia, l'executiu cupaire es va reunir durant dues hores amb la resta de regidors de la corporació a la casa gran per explicar la situació que s'havia viscut i que s'enduririen les mesures de control. Així ho va acordar la junta de seguretat que es va reunir ahir a la tarda.

Al vespre, el govern van anunciar en un comunicat que els agents faran «tasques informatives» a la plaça de Sant Pere en les hores en què s'hauria de fer Patum. Ahir al vespre hi havia agents dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local.

Igualment, el govern local va fer una crida per evitar les concentracions massives als carrers. L'executiu té previst emetre un missatge a través de la megafonia del car-rer Major i dels vehicles policials.

El govern demana a les persones de les poblacions veïnes que no vagin a Berga «ja que la Patum ha estat suspesa i els actes simbòlics programats no requereixen la participació presencial de la ciutadania».

Demà, dissabte, es repetiran els controls d'accés a la ciutat que ja van fer els agents dels Mossos d'Esquadra dimecres a la tarda i al vespre. Aquests controls es fan cada any. Enguany, l'objectiu és «evitar l'accés de persones d'altres regions sanitàries». Si malgrat aquestes mesures hi continua havent celebracions massives al car-rer, l'Ajuntament podria «suspendre els actes de la Patum Confinada, en cas que no es respectin les mesures i les recomanacions esmentades.