El bisbe demana a Berga «protecció divina» per fer front a la pandèmia

El bisbe de Solsona, Xavier Novell, ha demanat «protecció divina» per fer front a la situació adversa fruit de la pandèmia de la covid-19. Així ho va manifestar, ahir al matí, en la seva homilia de la missa de dijous de Corpus. Un ofici que va ser solemne i cerimoniós com acostumen a ser-ho i que fins i tot va tenir la presència de la custòdia. Però que va estar marcat per les limitacions de capacitat i les estrictes mesures de seguretat imposades a causa del coronavirus.

Els fidels que van acudir a l'església es van haver d'asseure a dues cadires de distància, portar mascareta i desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic a l'entrada. La capacitat d'un terç de l'església de Santa Eulàlia es va omplir i a la primera fila hi havia el líder de Junts per Berga, Jordi Sabata, únic representant polític present a l'ofici.

En el decurs de la missa, Novell va fer una especial menció de la pandèmia i va recordar «les persones que ens han deixat i no hem pogut acompanyar». També hi va haver temps per referir-se a la Patum i les seves comparses. «Aquest és un Corpus molt diferent, sense Patum, tots sentim el tabal al cor i olorem la vidalba. Que aquest Corpus diferent ens faci veure que una nova vida és possible», va dir el bisbe Novell.

L'Orfeó Berguedà, també seguint estrictament les mesures de seguretat i només traient-se la mascareta per entonar les cançons, va cantar la missa i al final va interpretar l'Himne del Sagrat Cor de mossèn Marià Miró.

L'únic que no es va poder fer durant la missa de Corpus va ser el ritu de donar-se la pau, ja que els fidels no podien entrar en contacte. El que sí que van poder fer va ser anar a combregar. Els sacerdots es van separar i els assistents van fer tres fileres totalment separades per anar a recollir l'hòstia.

En finalitzar la missa major de Corpus a l'església parroquial de Berga, no hi va haver Patum de lluïment com hauria tocat. La plaça de Sant Pere era buida i el dia, gris i plujós. A diferència de dimecres, no hi va haver concentracions de persones a la plaça.