La CUP de Berga retira la tinència d'alcaldia a Roser Rifà per un polèmic salt de Patum

La Patum confinada ha començat amb una tempesta política que, anit, va culminar amb la retirada de la tinència d'alcaldia a la regidora Roser Rifà per la polèmica que va generar que fes un salt de maces, al carrer Menorets, dimecres a la nit. El salt va ser enregistrat i es va difondre per les xarxes i va generar rebombori. Va arribar després que des del govern es demanés a la ciutadania que fos responsable i complís les mesures de distanciament social per evitar la propagació de la covid-19. La imatge de Rifà fent un salt va generar controvèrsia i va propiciar la petició en bloc de tots els grups de l'oposició perquè dimitís.

La retirada de la delegació de la primera tinència d'alcaldia suposa que Rifà «deixarà de ser la primera autoritat de la ciutat en cas d'absència o delegació de l'alcaldessa, Montse Venturós», segons detalla l'executiu cupaire en un comunicat. Ara bé: manté l'acta de regidora «amb les delegacions respectives a les àrees que gestiona actualment: Comerç, Consum, Fires, Ocupació, Polígon Industrial, Promoció Econòmica, Subvencions i Turisme». En un comunicat, el govern de la CUP assegura que «la regidora està realitzant una tasca rellevant en els àmbits esmentats i cal que pugui continuar desenvolupant-la».

En un comunicat que el govern de la CUP va fer públic després de 2/4 d'11 de la nit, la regidora va lamentar els fets ocorreguts dimecres al vespre. Així mateix va demanar «disculpes als veïns i veïnes que s'hagin pogut ofendre per la seva actuació». Igualment s'aclareix que «en el moment de la celebració es trobava amb la seva unitat familiar i es complien les condicions preventives relatives a les trobades de caràcter social a l'aire lliure».

La regidora Roser Rifà va penjar un vídeo al seu Twitter personal en què explica que el salt es va fer amb la seva família i amics en un grup d'unes 8 persones. Rifà hi explica que es van complir les mesures per les trobades a l'aire lliure i que va ser «un salt de maces en petit comitè». També va demanar disculpes als que consideren que «la meva actitud no va ser apropiada ateses les meves responsabilitats públiques».

A la tarda, tots els grups de l'oposició, Junts per Berga, ERC i PSC, van reclamar responsabilitats a Roser Rifà. La raó: haver participar en un salt de maces espontani al carrer Menorets «sense respectar i fent cas omís del que determinen els protocols sanitaris de la fase de desconfinament en què ens trobem». Així ho asseguren els tres grups esmentats en un comunicat conjunt que van emetre ahir a la tarda.

Junts per Berga, ERC i el PSC van demanar «responsabilitats» a la primera tinent d'alcalde, «ja sigui amb la seva dimissió o amb la retirada de les competències delegades per part de l'alcaldessa, per tot el que pot representar que una persona que forma part de la corporació municipal i amb competències de govern no respecti el que la institució exigeix a tota la ciutadania».

Anit, també va qüestionar l'actuació de la regidora Roser Rifà la Unió de Botiguers i Comerciants, que la va titllar «d'absolutament reprovable» i creu que taca la imatge del govern de la CUP.