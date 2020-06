ERC Berguedà lamenta els actes de dimecres a Berga: «Desitgem que no torni a passar»

Esquerra Republicana del Berguedà ha lamentat en un comunicat els actes que va tenir lloc aquest dimecres a la nit a Berga, quan en el primer dia de la Patum Confinada es van produir salts de maces improvisats i grans concentracions de persones en diferents punts de la cuitat. "Desitgem que no torni a passar", afirma la formació de Ramon Camps.

Els republicans han aprofitat per recordar que la pandèmia no ha finalitzat i que en els propers dies no es poden repetir comportaments incívics com els de dimecres de Patum. "Vénen festes majors, revetlles, el bon temps i l'estiu; però la situació d'alarma sanitària en la que ens trobem està lluny de desaparèixer de les nostres vides i ara és el moment de demostrar que com a comarca hem aprés dels errors i no volem repetir les esmentades imatges de Patum", exposen.

La formació berguedana recalca que s'han de seguir les recomanacions de les institucions en tot moment per continuar amb la bona resposta de la ciutadania a les mesures establertes: "Estem fent molt bona feina totes i tots des de l'inici de la pandèmia i ens agradaria recordar aquest moment per la bona predisposició de la gent a seguir les recomanacions que venen des de la Generalitat", apunten.

Per acabar, i sense esmentar-ho, ERC Berguedà demana als patumaires que enguany celebrin la festa des de casa, per així poder superar la situació i gaudir de les festes populars els anys que vindran "Demanem que la gent sigui conscient, sigui coherent, sigui responsable. Totes i tots volem disfrutar dels nostres pobles i de les seves festes i esperem que per molts anys les poguem seguir gaudint però aquest any toca celebrar-les a casa", finalizen.