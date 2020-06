L'oposició de Berga diu que la CUP tira pilotes fora per no cessar a Rifà

Els tres grups de l'oposició, Junts per Berga, ERC i PSC, han considerat que la crisi oberta pel polèmic salt de la regidora Roser Rifà s'ha tancat en fals. Coincideixen que treure-li la tinença d'alcaldia és una mesura «simbòlica» i «insuficient» que no té «cap conseqüència pràctica» ja que continua mantenint les carteres que gestiona actualment: Comerç, Consum, Fires, Ocupació, Polígon Industrial, Promoció Econòmica, Subvencions i Turisme.

Els portaveus de Junts per Berga, ERC i PSC, Jordi Sabata, Ramon Camps i Abel Gracia han coincidit en què la decisió del govern de la CUP de retirar a Roser Rifà la primera tinença d'alcaldia per participar en un salt de maces el dimecres de Corpus sense complir les mesures anti covid-19, hauria d'implicar assumir majors responsabilitats. Oimés quan el mateix dimecres, el govern va fer una crida a la ciutadania demanant responsabilitats per evitar la propagació del coronavirus. Després, la mateixa nit de dimecres hi va haver aglomeracions als carrers de persones que van fer salts de Patum utilitzant maces i fuets particulars sense respectar les distàncies de seguretat ni usar mascaretes.

Dijous a la nit, la regidora Roser Rifà va demanar «disculpes als veïns i veïnes que s'hagin pogut ofendre per la seva actuació». Va assegurar que «en el moment de la celebració es trobava amb la seva unitat familiar i es complien les condicions preventives relatives a les trobades de caràcter social a l'aire lliure».

Jordi Sabata, cap de files de Junst per Berga ha dit que la regidora «construeix un relat fictici perquè no es complien les mesures anti covid-19, no hi havia distàncies de seguretat ni es duia mascareta». Sabata ha indicat que «no seguir les indicacions de l'alcaldessa del mateix partit no té conseqüències ni a a l'Ajuntament ni al partit». També ha assenyalat que la CUP «tira pilotes fora sense assumir responsabilitats» .

Per la seva, Ramon Camps del portaveu del grup d'ERC va lamentar que malgrat tot «no hi haurà cap canvi en el funcionament ni en la presa de decisions. La coherència i l'exemple de com cuidar-nos a segon pla».

I Abel Garcia del PSC també ho considera insuficient i diu que «no dona resposta respecte a la no actuació policial per aturar el que estava passant en aquell moment» les aglomeracions.