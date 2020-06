Els més menuts es fan seva la festa i omplen les xarxes d'imatges de Patum

El Roc té quatre anys i el seu germà Bru té 10 mesos. Aquest divendres al matí a les 12.00h en punt, l'hora marcada per l'inici de la Patum Infantil a la plaça Sant Pere, els dos han organitzat una Patum al balcó de casa seva, a Berga. En Roc ja havia avisat als veïns de que no es podien perdre els salts que faria. I així ha estat, vestit de patumaire de cap a peus, amb el barret i la bata de guitaire, ell i el seu germà petit han fet un salt de Patum complet davant l'atenta mirada dels veïns i de la gent que passava pel carrer, que també s'han quedat a observar.

Anna Itó, la mare del Roc, explica a Regió7 que «ho estem vivint amb una mica de tristesa, però els nens ho estan portant bé. Aquest any han fet la Patum des de casa. Tenen comparseria, alguna feta per nosaltres mateixos i altres que hem comprat, i aquest migdia ha sonat l'altaveu i hem fet una Patum al balcó. Ja fa dies que posem la Televisió del Berguedà i mirem Patums d'altres anys. No sabem si és la música o son els colors, però als nens els atrau molt i la ballen al menjador».

Els infants son els protagonistes absoluts dels divendres de Corpus. I enguany, amb la Patum Confinada, no ha estat una excepció. El Roc i el Bru no han estat els únics nens que han fet Patum a Berga ja que l'Associació de la Patum Infantil ha organitzat un repte virtual amb finalitats solidàries perquè els més petits puguin gaudir de la festa des de casa. La Patum del Roc i el Bru al balcó també formava part de La Patum Infantil Challenge 2020, ja que estaven inscrits en la categoria «La Patum de les Andromines».

La Patum Infantil Challenge 2020 consisteix en inscriure's dins d'una de les vuit categories patumaires proposades i fer-se una foto o un vídeo ballant al so de les comparses de Patum. Després, totes les imatges i vídeos es publiquen a les xarxes socials utilitzant uns hashtags concrets. A l'hora de realitzar la inscripció es pot fer una aportació de 5 euros, 10 euros, 15 euros o 20 euros i la quantitat total recaptada s'entregarà a la Marató de TV3, que aquest any lluitarà contra el coronavirus.

Anna Itó exposa que «ens hi hem apuntat ja que és una manera de que els nens continuïn vivint la Patum i a la vegada col·laborar per una bona causa. Els berguedans vivim molt La Patum i malauradament aquest any no ha estat com cada any. Participar al Challenge és una manera de viure-la diferent, i el fet de poder col·laborar també hi ajuda. Des de l'escola ho van donar a conèixer als pares i per tant ells també han incentivat que els nens hi participin»

Sergi Montaner, president de l'Associació de La Patum Infantil, explica a Regió7 que estan molt satisfets amb el desenvolupament de la iniciativa de la Patum Infantil Challenge 2020 i la participació dels petits patumaires en el seu gran dia. «El Challenge està funcionant molt bé, vull agrair a la gent que esta col·laborant, ja que aquest fet que estem vivint no és normal i la veritat és que hi ha molta implicació. El que està fent la gent avui és una meravella per nosaltres», afirma.

Montaner destaca que aquest divendres de Corpus l'està vivint amb sensacions contradictòries, ja que la tristesa de no fer Patum es barreja amb l'alegria de la participació solidària al Challenge. «Per una banda tenim nostàlgia ja que ara mateix seriem a la plaça enfeinats, envoltats de nens que tenen ganes de fer Patum, que això és el mes bonic. Però per altra banda tenim aquest Challenge que està funcionant i avui estem vivint La Patum Infantil d'una altre manera».

Aquest migdia, el marcador de donatius del repte ja marcava una xifra superior als 2.000 euros. «És meravellós que la gent es preocupi per la malaltia i per ser partícips de la Patum Infantil d'aquest any. És tot un honor per nosaltres», diu Montaner. Les inscripcions a La Patum Challenge 2020 seguiran obertes tot el dia i aquells que ho vulguin encara hi poden participar, fer el seu donatiu i penjar els salts infantils a les xarxes.

Montaner, que també és pare, explica que durant aquest dies els seus fills ho estan vivint amb una sensació estranya. «Es miren tot el que surt de Patum a la tele i ja parlen de l'any que ve. El meu fill gran havia de fer de guitaire i se'n moria de ganes. L'any que ve en principi ja no ho podrà fer per límit d'edat, però encara hem de decidir què passarà. Realment ho veuen amb preocupació ja que els ha passat un any de Patum, i això per ells és molt dur», exposa.

Anna Itó, la mare del Roc i el Bru, es mostra convençuda de que aquesta situació viscuda farà que els més petits adquireixin coneixements i quan arribi la Patum de 2021 la gaudeixin encara més. «Estic segura que després d'aquest confinament i de viure una Patum d'aquesta manera els nens n'hauràn tret aprenentatges. D'alguna manera o altre en trauran coses, segur, i l'any vinent la viuran amb moltes més ganes», acaba.