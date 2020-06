Berga reforça la vigilància el dissabte de Corpus per evitar aglomeracions

Berga reforça aquest dissabte de Patum confinada els controls per evitar aglomeracions de persones als carres amb ganes de celebrar igualment la festa pel seu compte i que puguin incomplir les mesures sanitàries establertes per evitar la propagació del coronavirus.

Així, és previst que es tornin a fer controls als accessos de la ciutat com ja es va fer dimecres. Els Mossos cada Corpus en fan. En aquesta ocasió l'objectiu és «evitar l'accés de persones d'altres regions sanitàries» a Berga . També hi haurà presència policial a la plaça de Sant Pere per informar que no hi ha Patum.

D'altra banda, l'Ajuntament de Berga ha demanat als berguedans de fora de la capital que «no acudeixin a la ciutat, ja que la Patum ha estat suspesa i els actes simbòlics programats no requereixen la participació presencial de la ciutadania». En cas que el consistori detecti que no es compleixen les mesures de distanciament social no descarta suspendre els actes de la Patum Confinada.

Arran de les aglomeracions de dimecres –que dijous no es van repetir–, alguns establiments de la ciutat han decidit voluntàriament tancar portes més d'hora per evitar concentracions.