La Patum Infantil omple les xarxes de petits patumaires i recapta més de 2.000 euros

El Roc té quatre anys i el seu germà Bru té 10 mesos. Aquest divendres a les 12 en punt, l'hora marcada per a l'inici de la Patum Infantil a la plaça de Sant Pere, vestits de patumaires de cap a peus, tots dos van organitzar una Patum Infantil al balcó de casa seva, a Berga. Al salt hi va haver gegants, maces i fins i tot un cavallet. Els veïns i vianants els van observar i animar com si d'un salt a la plaça es tractés, ja que els infants són els protagonistes absoluts dels divendres de Corpus. I enguany, amb la Patum Confinada, no va ser una excepció.

El Roc i el Bru no van ser els únics menuts que aquest divendres van fer Patum a la ciutat, ja que l'Associació de la Patum Infantil va organitzar un repte virtual amb finalitats solidàries perquè els més petits poguessin gaudir de la festa. La Patum Infantil Challenge 2020 va consistir a inscriure's dins una de les vuit categories patumaires proposades i fer-se una foto o un vídeo ballant al so de les comparses de Patum. Després, totes les imatges i vídeos dels petits patumaires es van publicar a les xarxes, que es van omplir de nens gaudint de la Patum Confinada. A l'hora de realitzar la inscripció es podia fer una aportació econòmica i la quantitat total recaptada s'entregarà a La Marató de TV3, que aquest any serà dedicada a la lluita contra el coronavirus. El repte de la Patum Infantil va aconseguir recaptar més de 2.000 euros.

Anna Itó, la mare del Roc i el Bru, va explicar a Regió7 que «ja fa dies que posem la Televisió del Berguedà i mirem Patums d'altres anys. No sabem si és la música o els colors, però als nens els atrau molt i la ballen al menjador. Ens hem apuntat al challenge perquè és una manera que els nens visquin la Patum i, a la vegada, de col·laborar en una bona causa».

Sergi Montaner, president de l'Associació de la Patum Infantil, va afirmar que estan molt satisfets del desenvolupament de la iniciativa i la participació dels petits patumaires en el seu gran dia. «El challenge ha funcionat molt bé, vull donar les gràcies a la gent que hi ha col·laborat, ja que el que han fet avui és una meravella», va exposar Montaner.