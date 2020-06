Suspenen el concert de la Patum confinada de dissabte

No hi haurà ni concert confinat de Patum. La Junta de Seguretat ha decidit suspendre el concert que s'havia de fer aquest dissabte a la nit, a dos quarts de 10, per evitar concentracions de persones davant del castell de Berga, el lloc on s'havia de fer l'actuació sense públic. Era un dels actes principals que s'havien de dur a terme durant la setmana de Corpus després que l'Ajuntament decidís suspendre la Patum d'aquest any per la crisi sanitària. Les concentracions de gent dimecres al vespre als carrers del barri antic de la ciutat, amb la polèmica de la ja extinent d'alcalde, Roser Rifà, participant en un salt de masses al carrer, han generat una controvèrsia a la ciutat en un moment en què l'Ajuntament ha demanat reiteradament a la ciutadania que estigui a casa i no participi en aquest tipus d'actes populars al carrer. La junta de seguretat tem que en cas de celebrar-se el concert, es tornin a repetir imatges semblants a les de dimecres. Dijous, que és quan originàriament s'havia d'haver fet, ja es va suspendre a causa l'amenaça de pluja, i per aquest motiu es va traslladar l'acte dissabte a la nit.