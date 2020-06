L'Ajuntament i la Patum homenatgen els geriàtrics i les víctimes del virus

«El portarà la geganta?», preguntaven alguns avis de la residència Sant Bernabé de Berga. No, aquest any les figures de la Patum no van sortir, però el món patumaire volia homenatjar els residents dels geriàtrics, el personal que hi treballa i les víctimes del virus. Per aquest motiu ahir l'alcaldessa, acompanyada de la regidora de Patum, Roser Valverde (que segurament serà la propera tinent d'alcalde), i els caps de colla van lliurar els rams de flors de les gegantes als dos geriàtrics de la ciutat, el de Sant Bernabé i el de les Germanetes. Finalment, van portar el ram de l'àliga a la Mare de Déu de Queralt, a les portes del santuari, on es va fer un minut de silenci en memòria dels berguedans morts pel virus.