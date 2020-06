La policia sanciona bars de Berga amb més clients dels permesos en la setmana de Corpus

Tot i que els darrers dies no s'han repetit les concentracions de berguedans als carrers celebrant pel seu compte la Patum, la policia ha interposat sancions a bars de la ciutat que tenien més clients dels permesos i a persones que no han fet cas de les mesures de seguretat. L'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, s'hi va referir ahir en les ofrenes florals que van tenir lloc als dos geriàtrics de la capital comarcal i al santuari de Queralt.

La Policia Local ha hagut d'intervenir en baralles i en establiments on hi havia més gent de la permesa. A falta de les dades concretes, que s'aniran recopilant aquesta setmana dels cossos de seguretat, Venturós va remarcar que, tot i les sancions durant la setmana de Corpus, no es van tornar a repetir les imatges de dimecres a la nit. Les fotografies i els vídeos que van circular per les xarxes socials de gent fent salts de maces i d'aglomeracions a Berga han provocat el rebuig del món patumaire. Ahir els caps de colla van afirmar que en la propera reunió del Patronat de la Patum s'analitzarà la situació que es va viure dimecres i alguns esperen que els representants de l'Ajuntament al Patronat donin explicacions sobre la regidora Roser Rifà, que se la veure en un vídeo saltant un salt de maces al carrer amb un grup de gent.

Venturós va remarcar que «caldrà fer una autocrítica profunda» respecte a la situació, però que no pensa destituir Rifà, tot i que ho demanen els grups de l'oposició. L'Ajuntament escollirà un nou tinent d'alcalde ara que Rifà no té aquesta responsabilitat dins l'equip de govern, i Roser Valverde serà segurament qui assumirà el càrrec. L'alcaldessa havia enviat abans de Corpus missatges per impedir concentracions al carrer.