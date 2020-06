El Berguedà espera l'obertura de Barcelona per fer un salt endavant

L'hostaleria i la restauració del Berguedà no ha percebut canvis substancials en el primer dia de l'entrada en vigor de la fase 3 del desconfinament. Els sectors que viuen principalment del turisme que visita la comarca coincideixen a apuntar que les poques modificacions de tant per cent d'ocupació i obertura de zones comunes no han comportat beneficis immediats i que l'afectació real arribarà quan es produeixi l'obertura de la mobilitat a l'àrea metropolitana.

Amb l'entrada a la fase 3, els establiments poden oferir servei a dins del local amb un 50% de la capacitat i a l'exterior, a les terrasses, amb un 75%. La gran novetat és que es permet el consum a la barra, mantenint la distància de seguretat de 2 metres. L'augment del 10% i el 25% respectivament en comparació de la fase 2 no significa una millora substancial si l'anar i venir de clients no augmenta. Josep Badia, del restaurant La Cabana de Berga, va afirmar a Regió7 que «amb les noves mesures podem atendre més clients i sempre hi ha gent que li agrada demanar a la barra, però hi haurà un augment important quan obrin Barcelona i es pugui circular entre les regions. Pel que fa als hotels, aquest dilluns podien obrir al públic les zones comunes al 50% de la capacitat i realitzar classes grupals o activitats d'animació. Unes millores que tampoc s'han fet notar en excés. Adriana Simón, directora de l'hotel Estel de Berga, va constatar que l'entrada a la fase 3 pràcticament no ha comportat evolució de clients a les instal·lacions de l'hotel. «Estem oberts des de l'inici de la fase 1 i els clients fidels han tornat a venir, però seguim amb una ocupació molt baixa, entre el 10% i el 15%. La gent reserva molt a última hora i és tot una mica imprevisible, però sí que és veritat que tenim peticions de gent que, quan obrin la mobilitat a Barcelona, pujaran tots cap aquí, volen venir a desconnectar i a passar uns dies a l'aire lliure, en hotels petits i que no hi hagi massificació», va explicar Simón. Queralt Cardona, treballadora de l'hotel Berga Park, va dir també que «quan es permeti la mobilitat de la gent de Barcelona augmentaran les reserves. A partir del 27 de juny ja comencem a veure moviment i tenim més d'una desena d'habitacions reservades». Lluís Vall, president de l'Agència de Desenvolupament, opina que «és evident que quan l'àrea metropolitana entri a la fase 3 notarem un volum més elevat, però amb la gent de la Catalunya Central ja hi ha hagut moviment, només cal comprovar el munt d'excursionistes que hi ha hagut aquests dies al Pedraforca o al refugi de Rebost. No hi ha hagut pernoctacions, però sí turisme diari», afirma Vall.