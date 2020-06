La Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet de Berga reobre al públic amb restriccions temporals

La Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet de Berga ha reobert al públic aquest dimarts, 16 de juny. El servei està gestionat conjuntament per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Berga i disposa d'un Pla de desconfinament propi que s'aplicarà per fases. El personal de la biblioteca va reprendre l'activitat presencial a porta tancada el passat 28 de maig per preparar l'equipament per a la seva reobertura al públic amb totes les garanties de seguretat. El desconfinament de la biblioteca contempla una sèrie de restriccions temporals dels serveis i la reobertura progressiva dels espais de l'edifici. L'horari d'atenció al públic serà el següent: dilluns dimecres i divendres, de 9:30 a 13:30h; dimarts i dijous, de 16 a 20h.



Primera fase del desconfinament de la biblioteca



La primera fase del Pla de desconfinament de la biblioteca contempla les tasques d'adequació de l'espai i l'obertura del servei de préstec i retorn de documentació. Les persones interessades en fer ús del servei de préstec, hauran de realitzar la reserva de llibres o documents per telèfon (93 822 13 08), correu electrònic (b.berga.rvc@diba.cat) o cita prèvia a través del formulari de la Biblioteca virtual. El retorn de documents es farà mitjançant la bústia habilitada a l'exterior de l'edifici i els documents retornats es posaran en quarantena durant 14 dies per desinfectar-los. També s'oferirà informació i atenció als usuaris i usuàries a través dels mitjans telefònics i telemàtics esmentats anteriorment.

En aquesta fase no es permetrà l'accés al fons documental, les diferents plantes de l'edifici estaran tancades al públic i tampoc s'oferiran activitats de foment de la lectura ni programació cultural. Les persones que accedeixin a l'equipament hauran d'utilitzar la mascareta obligatòriament i disposaran de gel hidroalcohòlic per desinfectar-se les mans.



Reobertura d'altres serveis



En la segona fase, s'obriran les plantes de la biblioteca al públic i també es podrà fer ús dels aparells electrònics, però amb cita prèvia i limitació temporal d'ús. En la tercera fase, es reprogramaran les activitats culturals i de foment de la lectura de forma presencial, però hi haurà control d'aforament. En la quarta i última fase es preveu restablir la totalitat dels serveis. La Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet informarà de la fase de desconfinament en què es troba l'equipament en cada moment.