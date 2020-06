La residència de Bagà no pot fer front a les pagues dobles de juny

La Residència Salarich-Calderer de Bagà no pot fer front al pagament de les pagues dobles dels treballadors del centre corresponents al mes de juny de 2020 i està pendent d'un crèdit bancari per poder fer front a les nòmines del mes de juliol. El centre baganès, greument afectat per la covid-19, té un deute hipotecari de 11.300 euros mensuals i està realitzant una regulació de personal degut a les múltiples baixa de residents. Joan Oña, alcalde de Bagà i vicepresident del Patronat de la residència, ha confirmat a Regió7 que «no hi tresoreria per pagar les pagues extres d'aquest mes i es treballa en fer plans de viabilitat per poder-les liquidar abans possible». En un comunicat al que ha tingut accés aquest diari, el patronat de la Salarich-Calderer afirma que deixa aquest deute amb els treballadors pendent de liquidar i que «busca solucions» que comunicarà «el més breument possible» al comitè de treballadors.

La residència berguedana ha vist com 29 dels 81 residents perdien la vida durant la pandèmia i aquest fet ha suposat una davallada important dels ingressos del centre. Preguntat per si la situació de la residència és crítica, l'alcalde afirma que «és com la de moltes residències, tenim més treballadors que residents, i el que hem de fer és mirar com passem aquest impàs per mantenir els treballadors i que puguem incrementar el nombre de residents». En referència a la regulació de personal que està portant a terme el centre, Oña exposa que «el que s'ha anat fent és tancar la relació amb els treballadors extres que s'havien agafat per cobrir les baixes ja que aquests s'han anat reincorporant».

A dia d'avui la Residència Salarich-Calderer no ha aconseguit eliminar del tot el virus del seu interior i encara té quatre residents positius per coronavirus a l'interior que segueixen aïllats, segons ha explicat el batlle. «Tenim els dos fronts oberts, per una banda l'aspecte sanitari, que és el prioritari ja que afecta a la vida dels residents i dels treballadors, i per l'altra l'econòmic, fer que tot això torni a ser viable. Estem en un període d'impàs per recuperar residents i ho estem mirant de solucionar. No sabem si seran uns mesos o més temps, però estem treballant en els dos fronts», exposa l'alcalde.

El centre baganès ha estat intervingut pel Departament de Salut a través d'una empresa gestora privada per fer un diagnòstic acurat de la situació a la residència i plantejar solucions per millorar la gestió. Després de les primeres setmanes d'invervenció, Oña valora que «s'ha fet un pla de contingència i s'han anat optimitzant recursos i circuits a nivell sanitàri, però encara estem en fase vermella i el que volem és passar a la fase verda, això és el que ens preocupa».

El patronat explica en el comunicat que «estem sota una forta crisi econòmica ocasionada pel efectes de la Covid-19» i pendents de «sancions molt greus per part del Departament d'Afers Socials i Família que poden comportar sancions i inhabilitacions». Joan Oña afirma que «fa pocs dies ens va arribar una carta amb unes sancions del Departament i hem d'acabar d'esbrinar a què es deuen perquè no ho veiem clar. Quan es detecta una irregularitat el més lògic és aplicar una sanció perquè arreglis el que no està correcte o bé realitzar una intervenció per arreglar-ho, i això ja ho estan fent, per tant, no té sentit, hi estem treballant».

Joan Oña es mostra convençut de que la residència podrà seguir endavant tot i les dificultats sanitàries i econòmiques. «No en tinc cap dubte», afirma. La mostra de suport al personal del centre per part dels veïns de Bagà el passat 6 de juny va ser una senyal de que la vila aprecia el difícil treball que han hagut de realitzar durant la pandèmia, però també de que els baganèsos volen que la residència sobrevisqui i superi aquest moment de greu dificultat. L'alcalde creu que el reconeixement públic als treballadors «va ser inciativa dels vilatans i penso que va ser important pels treballadors i també pels residents, ja que van veure que la gent està al seu costat, que no estan sols, que la gent és al carrer i que es preocupa perquè la residència pugui funcionar. Entre tots hem de fer que l' esperit d'ajudar a la gent gran que tenien en Salarich i en Calderer no es perdi».