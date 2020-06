Berga programa el taller d'estiu d'skate del 6 al 10 de juliol

Berga realitzarà un taller gratuït d'skate del 6 al 10 de juliol. L'activitat s'adaptarà a les mesures de seguretat necessaries per la covid-19 i compta amb 20 places disponibles.

L'skate és una de les modalitats esportives de roda petita que ha sumat més adeptes en els últims anys. La fal·lera per aquesta disciplina ha comportat l'auge d'una pràctica que es basa en l'habilitat de desplaçar-se sobre el patinet mentre es realitzen acrobàcies fent ús de baranes, rampes i altres elements del mobiliari habilitat per a la realització d'aquesta activitat. L'àrea de Joventut de l'Ajuntament de Berga ha promogut la pràctica d'aquest esport programant diversos tallers durant els períodes de vacances dels infants i joves.

Enguany, l'edició de Pasqua es va suspendre per la pandèmia, però sí que es portarà a terme el taller d'estiu aplicant una sèrie de mesures preventives d'higiene i seguretat. El taller d'skate serà gratuït, comptarà amb 20 places disponibles i caldrà inscriure's a través d'un formulari online. Les sessions es faran del 6 al 10 de juliol, de 17 a 20h, a l'skatepark del Lledó.



Mesures preventives de seguretat



L'organització implementarà les mesures preventives necessàries per poder desenvolupar el taller d'skate amb seguretat. Per exemple, es prendrà la temperatura a les persones participants i també als monitors i monitores, a l'inici i al final de la sessió. Els infants o joves que presentin símptomes hauran d'abstenir-se de participar en l'activitat. Es farà ús de la mascareta, sempre que no es pugui mantenir la distància de seguretat de 2 metres, i la desinfecció de mans serà regular i obligatòria. L'ús del casc també serà obligatori i l'organització en proporcionarà als participants que no en tinguin, però hauran de fer-se'n responsables fins a la finalització del taller. Pel que fa a les proteccions (mans, colzes, genolls o cul) són recomanables i els participants hauran de proveir-se'n per mitjans propis, en cas que les necessitin.

D'altra banda, les activitats del taller es faran en grups de 5 participants per cada monitor o monitora. Es tracta de grups de convivència, tal com especifica la normativa. L'organització comptarà amb una persona que s'encarregarà de vetllar pel compliment del protocol d'higiene i seguretat, així com d'informar a l'equip de monitors i monitores, els infants i joves participants i les seves famílies de les mesures que cal prendre en cada moment.

En l'arribada dels participants al taller serà necessari mantenir la distància de seguretat de 2 metres i utilitzar la mascareta. Una persona podrà portar i recollir cada participant, fent ús de la mascareta. Un quart d'hora abans del final del taller es recollirà l'espai i s'iniciarà el retorn a casa dels participants de forma esglaonada. Les famílies que hagin de recollir els participants podran arribar al lloc del taller a partir d'aleshores, però no abans per tal d'evitar concentracions de persones.



Procés d'inscripció



El taller d'skate s'adreça a infants i joves a partir de 8 anys i per participar-hi caldrà inscriure's prèviament, ja que les places són limitades. Per fer-ho, caldrà enviar un missatge de WhatsApp al telèfon 676 503 750 o un correu electrònic a l'adreça joventut@ajberga.cat comunicant l'interès per participar en l'activitat i, posteriorment, es facilitarà l'enllaç al formulari online per formalitzar la inscripció. Les places disponibles per participar al taller s'assignaran per ordre d'inscripció.