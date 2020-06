Establiments berguedans reben 401.260 euros en subvencions per reactivar el comerç

Un total de 161 establiments de 16 municipis del Berguedà s'han beneficiat de les subvencions del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya dins el "Programa de reactivació del comerç". En total els ajuts concedits a establiments de la comarca pugen a 401.260 euros, el que equival a un 12,94% dels 3.100.000 euros pressupostats per a tot Catalunya. La majoria d'establiments rebran 2500 euros per impulsar aquests negocis i serveis afectats econòmicament per la covid-19.

Berga, amb 89 sol·licituds aprovades, és el municipi amb més establiments beneficiats de la comarca. La resta d'establiments que han rebut la subvenció són: Avià, Bagà, Borredà, Casserres, Castellar de n'Hug, Cercs, Gironella, Gósol, Guardiola de Berguedà, La Pobla de Lillet, Montmajor, Puig-reig, Saldes, Vallcebre i Vilada.

Diferents sectors comercials i de serveis s'han vist beneficiats per la mesura: comerços d'alimentació o de moda, bars i restaurants, i serveis professionals com ara centres de bellesa i salut, tallers mecànics, establiments de reparació, o negocis d'arts gràfiques.

La tasca de difusió de les subvencions i acompanyament en la realització dels tràmits l'ha realitzat l'Agència de Desenvolupament del Berguedà i s'ha vist complementada per les associacions de comerciants, els Ajuntaments, i gremis i associacions d'empresaris, que han tingut una gran implicació en tot aquest procés, fent possible així arribar a un gran número de negocis.

En aquest sentit Lluís Vall, el president de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, afirma que "és una bona notícia, malgrat la situació actual, que els comerços berguedans puguin comptar amb aquest primer paquet de mesures econòmiques llençades des del Govern de la Generalitat, i que un 12% del pressupost de les ajudes han anat a parar al Berguedà, una xifra prou important com a territori. Aquesta és també una declaració d'intencions per part del nostre comerç, un comerç que vol viure i continuar donant servei a tots els ciutadans. Val a dir que no va ser fàcil, sobretot tenint en compte que aquesta ajuda és va esgotar en tres hores després d'habilitar les tramitacions de peticions. Malgrat tot doncs, 162 comerços comptaran amb l'ajuda de 2500€ per poder suportar el cop molt millor. Tot això és gràcies al personal de l'Agència que ha estat atenent a comerços però també de la gent de les UBIC's de la comarca com Bergacomercial, i l'ACEB."

Des de l'ADBerguedà es segueix treballant per dinamitzar el comerç de proximitat del Berguedà. Un exemple clar és el Programa "Comerç 21", que està adreçat a establiments comercials, de serveis o restauració amb capacitat i voluntat de millorar i créixer, ja sigui implementant noves estratègies, apostant per la digitalització, obrint-se a nous canals de comercialització o màrqueting, etc. Inclou formacions virtuals en diferents àrees que l'establiment demandi, i assessorament individualitzat i personalitzat. Actualment Comerç 21 té les inscripcions obertes fins el 13 de juliol de 2020, i des de l'ADBerguedà s'assessorarà i es resoldran els dubtes que tinguin els establiments interessats en participar-hi.