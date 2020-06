El Tren del Ciment obre portes més tard d'allò habitual per la covid-19

El Tren del Ciment estrenarà la temporada aquest dissabte 20 de juny, segons ha anunciat fonts del departament de Territori i Sostenibilitat. El trenet que cada any engega la temporada entre març o abril pels volts de la Setmana Santa. Enguany ho fa més tard a causa de la covid-19.

Fonts del departament de Territori i Sostenibilitat han anunciat que El Tren del Ciment «obrirà amb totes les mesures que marquen les autoritats sanitàries perquè els visitants gaudeixin del viatge i les visites amb totes les garanties». Els usuaris disposaran de «tota la informació necessària en diferents plafons informatius ubicats en punts estratègics, on es detallaran els protocols a seguir en cada cas, com l'ús obligatori de mascareta per a clients i persones treballadores en espais tancats així com a les instal·lacions o espais on no es puguin garantir els dos metres de distància» La informació també es donarà a través de la megafonia

Les zones de pagament i atenció al client estaran equipades amb pantalla/mampara protectora mentre que «l'exposició de material mòbil es realitzarà amb circuits d'entrada i sortida delimitats per garantir el sentit únic de la visita». Els clients i el personal tindran dispensadors de gel hidroalcohòlic en punts senyalitzats.

Un patrimoni amb història

El Tren del Ciment és una línia amb més de 100 anys d'història que antigament unia la fàbrica de ciment Asland de Castellar de n'Hug amb Guardiola de Berguedà, des d'on sortia la línia del ferrocarril cap a Berga i Manresa. Anomenat popularment "carrilet", aquest antic tren recorre 3,5 quilòmetres en un trajecte d'uns 20 minuts, aproximadament.

Al llarg del recorregut, el Tren del Ciment fa quatre parades: comença el trajecte a la Pobla de Lillet, on es troba una exposició de material mòbil ferroviari i para a la Pobla-Centre on es pot veure el Pont Vell o el Monestir romànic de Santa Maria de Lillet. La tercera estacióés als Jardins Artigas, obra del famós arquitecte modernista Antoni Gaudí i finalitza el seu recorregut al Museu del Ciment.

L'oferta comercial del Tren del Ciment està estretament lligada a dues destinacions turístiques de primer nivell: els Jardins Artigas i el Museu del Ciment. Amb els paquets combinats, els visitants poden gaudir del tren turístic i fer la visita a la vegada.