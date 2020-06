Berga suspèn la festa dels Elois d'enguany

L'Ajuntament de Berga i la Junta Conservadora dels Elois han decidit suspendre l'edició de 2020 per l'actual situació d'emergència sanitària provocada per la covid-19. La festa havia de celebrar-se els dies 25 i 26 de juliol, però la impossibilitat de realitzar-la amb total normalitat han motivat la seva cancel·lació. La decisió del consistori berguedà "ha estat consensuada amb els membres de la junta i les persones i entitats que formen part de la comissió organitzadora de la festa reunits de forma telemàtica el passat 3 de juny", assegura en un comunicat, en el qual s'afegeix que "tot i que la situació de crisi sanitària està evolucionant favorablement i la fase de represa s'iniciarà a Catalunya aquesta mitjanit, es desconeixen quines seran les mesures adoptades per les autoritats sanitàries i governamentals respecte la celebració de festes populars quan finalitzi la vigència de l'estat d'alarma".

La festa està vinculada a la confraria o gremi dels Elois de Berga creat durant el segle XIV, tot i que la primera referència coneguda data de l'any 1579 i està relacionada amb els estatuts que regien aquest gremi. La confraria dels Elois agrupava els oficis artesans relacionats amb el treball dels metalls i del transport, així com els del fang, que s'hi van afegir posteriorment. Als estatuts de 1773 se citen els següents oficis pertanyents al gremi: serraller, llauner, ferrer, argenter, armer, baster, traginer, terrissaire, claveter, manyà i calderer.

Es tracta d'una celebració que ha evolucionat i crescut en els últims anys gràcies a la incorporació de noves activitats per fomentar la participació de tots els públics. A les tradicionals passades, la benedicció dels animals, la missa, l'audició de sardanes, la boda típica de l'Alt Berguedà, el ballet de Déu, el lliurament de ferradures o el ball de tarda, també cal sumar-hi altres activitats incloses recentment com per exemple la mostra d'oficis artesans, els tallers infantils, el rapte de la núvia, la festa de comiat de solteres i solters o el sopar popular.