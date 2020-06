Borredà inverteix 200.000 euros en renovar els serveis del carrer de la Font

L'Ajuntament de Borredà ha iniciat els treballs de renovació dels serveis del carrer de la Font. Una actuació que ha de permetre canviar la xarxa d'aigua i la del clavegueram totes dues amb 60 anys d'antiguitat. Aquests treballs també suposen l'inici de la millora del nucli urbà



Les obres s'han adjudicat a l'empresa Salvador Serra, que va guanyar la licitació pública a la que hi van concursar 9 empreses. La inversió és de 200.000 euros i el consistori compta amb una ajuda de 192.000 euros de la Diputació de Barcelona. Està previst que les obres tinguin una durada de 6 mesos.

Fonts municipals han indicat que «la importància d'aquestes obres ve donada pel fet de que per aquest carrer entra la canonada principal de subministrament d'aigua al poble, la qual té una antiguitat de més de 60 anys, la mateixa que té la xarxa de clavegueram». En el seu dia,. l'anterior govern va decidir començar les obres de renovació de tot el nucli urbà, per aquest carrer.

El projecte contempla canviar la canonada d'aigua, i la xarxa de clavegueram, i també el paviment actual de pedra del país. Per tal de poder complir amb la normativa de mobilitat, serà substituït per unes peces de pedra artificial, aptes per la climatologia del poble i de la forta pendent que té el carrer.

Per decidir quin paviment posar-hi, es va organitzar una consulta popular, el passat mes d'abril, en la qual tots els habitants del poble, varen poder optar per diverses mostres que prèviament s'havien exposat en el Centre de la Gent Gran. Allà hi havia diverses peces, de diversos colors, i formes. Fet el recompte, l'equip de govern, va acceptar el resultat, i aquest serà el nou paviment que tindrà el carrer.

Fonts del govern local, han explicat que aquest carrer porta el nom d'una font històrica, «situada just a l'entrada ,on hi figura encara, un abeurador destinat als animals de càrrega que entraven al poble per aquest camí. Tot aquest conjunt serà degudament restaurat».

Fonts municipals han explicat que els primers dies de les obres «han consistit en fer els preparatius per a mantenir el servei de subministrament d'aigua a les vivendes afectades, per així poder treballar, sense problemes. El carrer és molt estret i això determina l'ús de maquinària especial per a dur a terme els treballs. La previsió és poder tenir tot acabat, a finals d'any".