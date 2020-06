L'Hospital Sant Bernabé dona l'alta a l'última pacient ingressada per coronavirus

L'Hospital Sant Bernabé de Berga no té cap pacient ingressat per coronavirus. Aquest dijous el centre berguedà ha donat d'alta l'última pacient que hi havia ingressada amb la covid-19.

La pacient que ha estat donada d'alta és una dona de 80 anys que ha estat ingressada al centre berguedà durant un mes. Actualment, a l'Hospital de Berga ja no hi ha cap pacient amb diagnòstic de covid19 positiu confirmat.

L'Hospital Sant Bernabé ha afirmat que "celebra" aquest fet i recorda a tota la ciutadania "la importància de continuar amb les mesures de seguretat i protecció recomanades".

Un total de 44 persones han perdut la vida a l'Hospital Sant Bernabé de Berga durant la pandèmia per culpa del coronavirus. El primer cas de covid-19 a l'hospital berguedà es va fer públic el 19 de març. Gairbé tres mesos després de lluita constant el centre pot afirmar per primera vegada que no té cap pacient ingressat amb el virus.