La regidora de Borredà Assumpta Puig-Pey dimiteix per desacords amb l'equip de govern

La regidora de Borredà Assumpta Puig-Pey va presentar la seva dimissió en el primer ple ordinari de l'any 2020 celebrat aquest dilluns a l'ajuntament de la localitat berguedana. Puig-Pey va justificar la seva decisió per desacord amb algunes decisions preses per l'equip de govern i per la nul·la oferta de cooperació als grups de l'oposició, CUP i ERC. Segons Puig-Pey, aquesta cooperació "era un requisit indispensable per formar part de l'Agrupació d'Electors". Assumpta Puig era la titular de les regidories d'Ensenyament, Sanitat, Cultura, Esports i Noves Tecnologies.

En el mateix ple, el grup TJB-CUP, amb el suport d'ERC, va presentar per segona vegada la moció per declarar bé cultural d'interès local la casa de Can Font (Cal Royo), un antic hostal del segle XIV al centre del poble, inclòs en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya i que es troba en estat d'abandonament. L'equip de govern de Borredà va votar en contra de la protecció d'aquest edifici però va comunicar que es trobava en negociacions per comprar-lo i es va comprometre a fer-ne la conservació respectant-ne tots els elements patrimonials. L'alcalde Jesús Solanellas va afirmar que en un futur estudiarien la possibilitat d'aprovar el BCIL.

Un altre tema polèmic del ple de Borredà va ser la modificació i revocació d'algunes ordenances fiscals. La conveniència de fixar una taxa i delimitar l'espai que ocupen les terrasses dels bars sobre terrenys d'ús públic, va dividir el plenari municipal. Mentre l'equip de govern defensava que no era necessari delimitar cap espai concret ni cobrar cap taxa als bars que posen terrassa a l'estiu, l'oposició defensava la regulació d'aquesta activitat i el cobrament d'un import simbòlic. El decantament de la regidora Assumpta Puig-Pey per aquesta darrera opció va impedir que no quedes sense efecte l'ordenança aprovada l'any 2002 durant el mandat de Joan Roma.