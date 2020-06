Berga destina 250.000 euros al pla de xoc contra els efectes de la covid-19

L'Ajuntament de Berga destinarà 250.000 euros al pla de xoc per paliar els efectes de la crisi sanitària. Així ho ha aprovat el ple extraordinàri del consistori berguedà celebrat aquest divendres per via telemàtica. La modificació pressupostària ha estat aprovada per unanimitat per tots els grups del consistori berguedà, tot i que els representants de l'oposició han exposat que el seu sí és «crític». D'aquests 250.000 euros, un total de 130.000 provenen de la suspensió de La Patum. Els diners estalviats en la cancel·lació definitiva de la festa aniran destinats a les àrees social i de promoció econòmica.

En el transcurs del ple s'ha detallat la repartició de la modificació pressupostària. Es destinaran 40.000 euros a la reobertura segura d'espais de la ciutat i a propostes de dinamització de Berga en els àmbits més afectats per la pandèmia. 40.000 euros més seran per a la dinamització del comerç de proximitat, amb l'objectiu de reactivar el teixit econòmic local afectat per les restriccions de la pandèmia. També s'invertiran 40.000 euros en ajuts al tercer sector i 50.000 euros més de la modificació pressupostaria aniran per un pla de promoció econòmica en col·laboració amb el Consell Comarcal. Tambés es reservaran diners del pla de xoc per garantir el pagament ordinari a proveïdors i reduir el deute pendent. Aquest punt va provocar protestes per part de l'oposició, ja que Jordi Sabata, de Junts per Berga, va afirmar que no s'hauria d'incloure al pla de xoc ja que «ha de ser una obligació ordinària».

El consitori berguedà dedicarà 18.000 euros al conveni subvencional entre l'Ajuntament de Berga, el Consell Comarcal del Berguedà i l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà per a la regulació del Fons de solidaritat comarcal.

El regidor de l'àrea econòmica, Maria Miró, ha afirmat que «la voluntat del consistori és la d'ajudar econòmicament als ciutadans de Berga, ja que en últims mesos ho han passat malament. Aquest és un pla gran per l'Ajuntament però petit per els berguedans, caldrà seguir treballant per destinar més recursos amb el màxim impacte».