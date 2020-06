L'hospital de Berga dona l'alta a l'últim pacient amb covid

Hospital de Sant Bernabé. No hi queda ningú ingressat amb covid

L'Hospital Sant Bernabé de Berga ha quedat net de covid. Ahir va donar l'alta a l'última pacient que hi havia ingressada a causa del coronavirus. Es tracta d'una dona de 80 anys que ha estat un mes al centre sanitari.

Actualment no hi ha al Sant Bernabé cap pacient amb diagnòstic de covid-19 positiu confirmat, infecció que ha causat 44 morts al centre sanitari berguedà.

El 19 de març es va confirmar el primer cas de coronavirus a Berga. Al centre hi havia, aleshores, 10 persones ingressades amb simptomatologia i l'hospital va habilitar una planta per acollir només les persones amb covid. A l'abril, el mes que hi va haver el pic de la pandèmia, va arribar a tenir fins a gairebé una cinquantena de persones ingressades a causa de la malaltia. Ara fa just un mes n'hi havia 18, i a partir de llavors ha anat baixant gradualment la xifra fins a quedar sense pacients de covid.

Tot i així el centre assistencial va recordar ahir a través d'un comunicat que cal continuar en estat d'alerta i també com d'important és mantenir les mesures de seguretat i protecció recomanades.

Als hospitals de Manresa hi havia, ahir, deu persones ingressades amb coronavirus confirmat. Una menys que dimecres. Nou són a l'Hospital de Sant Joan de Déu i una a Sant Andreu. Les darreres hores no hi ha hagut cap defunció, i ja s'acumulen 20 dies seguits sense traspassos. Són un total de 234 morts des que es va iniciar l'emergència sanitària. 170 a Althaia i 64 a Sant Andreu.

A la Fundació Althaia hi havia un pacient ingressat menys que no pas dimecres. De 10 s'ha passat a 9. Pel que fa a les altes, se n'han donat 1.039. A l'Hospital de Sant Andreu hi havia ahir una persona ingressada per covid. No es va donar cap alta i tampoc no hi va haver cap nou ingrés. Hi ha un treballador de la fundació assistencial que és a casa de manera preventiva pendent del resultats de les proves.

Per la seva banda, Salut va informar ahir que a la regió sanitària de la Catalunya Central hi ha hagut 112 casos més de covid els últims 7 dies. El 10 de juny se n'havien comptabilitzar 6.276, i aquest dijous, 6.388. A la mateixa regió central, que engloba les comarques del Bages, el Berguedà, el Solsonès, l'Anoia, Osona i el Moianès, la covid ha causat més de 1.500 morts.

A Catalunya hi havia hagut , fins ahir, un total de 70.062 casos positius acumulats de coronavirus. Des de l'inici de l'epidèmia 4.122 persones han hagut de ser ingressades en estat greu. Ahir n'eren 75.

També des del començament de la pandèmia s'han comptabilitzat 39.210 altes hospitalàries de diagnosticats amb la covid-19. Com va ordenar el departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de difunts amb coronavirus. Fins ara, 12.491 persones, amb covid-19 o com a sospitoses de tenir-ne. En són 11 més que dimecres passat.