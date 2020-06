La Patum infantil recapta 2.395 euros que destinarà a La Marató per la covid-19

2.395 euros. Aquesta és la quantitat que ha recaptat la Patum infantil a través del repte que va organitzar enguany que no hi hagut Patum. Aquest repte solidari consistia a publicar una imatge o vídeo dels menuts fent Patum a casa per aconseguir fons per a La Marató.

El nombre de donacions més nombroses han estat les de 20 euros amb un total de 1080 euros, seguides de les de 10 euros amb 710 euros, les de 15 euros amb 315 i euros i les de 5 euros amb 260 euros. S'han comptabilitzat un total de 261 transaccions: 156 amb targeta, 28 amb Pay Pal i 17 amb Bizum.

L'Obra Social de La Caixa ha contribuït en aquest Challenge assumint les comissions generades per les diferents passarel·les de pagament (PayPal, Bizum o TPV on-line pels pagaments de targeta).

Per tant, tots els imports recaudats han estat nets i aquests, seran transferits a La Fundació de La Marató de TV3 per la causa d'aquest any: Covid19.