Berga desprecinta els parcs infantils i Manresa ho farà gradualment aquest dilluns

Tres mesos després de l'inici de l'estat d'alarma els parcs infantils de la Catalunya Central reobren progressivament perquè els infants puguin tornar a gaudir d'aquests espais de lleure que tant han trobat a faltar.

Amb el final del desconfinament, els ajuntaments han pogut desprecintar unes zones especialment sensibles pel que fa al contagi del virus entre els infants i per aquest motiu demanen seguir estrictament les recomanacions de seguretat. Berga ha estat la primera ciutat del territori a reobrir-los, ahir, divendres, Solsona ho farà avui i Manresa, dilluns.

La capital berguedana va desprecintar ahir les 23 àrees de joc de la ciutat i el consistori va demanar no abaixar la guàrdia i seguir complint les mesures preventives d'higiene i seguretat per minimitzar el risc de contagi entre els infants. L'Ajuntament va afirmar que seguirà de ben a prop la situació i que, «si es produeixin aglomeracions, s'aplicaran restriccions d'aforament als parcs més concorreguts».



Manresa obrirà els parcs dilluns

L'Ajuntament de Manresa va anunciar també que a partir de dilluns obrirà progressivament les zones de joc infantil de tota la ciutat. La reobertura s'anirà fent gradualment, un cop les brigades municipals hagin comprovat que les zones estan en bon estat per al seu ús. La intenció és que la totalitat de parcs quedin oberts al llarg de la setmana vinent. En la mateixa línia que Berga, Manresa demana «corresponsabilitat de la ciutadania per prevenir possibles contagis» i per aquest motiu penjarà cartells recordant les mesures de seguretat.



Solsona reobre avui

Els 17 parcs infantils de Solsona es reobriran aquest dissabte amb una limitació d'ocupació en funció de la seva superfície. El consitori solsoní ha anunciat que els desinfectarà tots diàriament amb una dissolució de lleixiu.