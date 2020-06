Un nou mort a l'hospital de Berga per coronavirus eleva la xifra total de víctimes a 45

L'Hospital Sant Bernabé de Berga va informar ahir que durant la darrera setmana havia estat escenari d'una nova víctima mortal per la pandèmia, la número 45.

La darrera va ser feta pública el 29 de maig.

L'hospital berguedà informa setmanalment de l'afectació del coronavirus, els divendres. Es dona la circumstància que aquest dijous va fer públic un comunicat per anunciar que donava l'alta a l'última pacient amb covid19 que hi havia ingressada.

L'endemà, ahir divendres, va informar de la nova víctima mortal que s'havia produït, sense especificar el dia de la defunció.

A més, ahir va informar que el nombre de pacients ingressats amb diagnòstic de covid era de 4.

Això s'entén perquè l'Hospital Sant Bernabé continuava ahir sense cap pacient ingressat positiu de coronavirus.

Però sí que hi havia quatre pacients que van ingressar per covid a la institució i han deixat de ser positius però es mantenen a l'hospital per les afectacions patides.

Pel que fa a l'afectació per la covid-19 als centres assistencials de Manresa es manté a nivells mínims. Ahir, Althaia va donar 4 altes més que fan un total de 1.043.

Althaia va passar dels 9 ingressats per coronavirus de dijous a 10 ahir, i no hi va haver cap nova víctima mortal i es mantenen les 170. El 23 de maig hi va haver el darrer mort per coronavirus a la Fundació Althaia.

A Sant Andreu el nombre de víctimes es manté en 64, que sumades a les 170 d'Althaia fan un total de 234. El 29 de maig es va registrar la darrera víctima mortal a Sant Andreu.

Ahir, hi havia una persona ingressada per covid-19 a l'Hospital de Sant Andreu, la darrera que queda des del divendres 5 de juny. Entre Althaia i Sant Andreu sumen onze ingressats.

Com que no hi ha hagut cap alta a Sant Andreu es mantenen les 48 que s'han donat fins ara, que sumades a les 1.043 d'Althaia sumen 1.091.

D'altra banda, ahir hi havia un treballador de l'Hospital de Sant Andreu que es trobava a casa de manera preventiva pendent de realitzar el test o de rebre resultats.