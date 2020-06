Els clients de les cases rurals del Berguedà busquen espais oberts

arxiu particular

Turistes manresans aquest cap de setmana a l'alt Berguedà arxiu particular

«Els turistes ens diuen que venen perquè busquen espais oberts i volen estar en contacte amb la natura. El fet d'haver estat tres mesos tancats a casa fa que molts busquin un destí amb aquestes particularitats», explica el president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, Oriol Baños. Un tret distintiu dels clients que han arribat els darrers dies és que molts són nous i han tingut la recomanació d'altres persones que s'havien allotjat en una casa rural de la comarca. Aquest cap de setmana l'ocupació ha arribat al 60%.

Per altra banda, Salvador Puigmartí, el responsable de l'empresa Cuiol Nature, que programa tallers a l'aire lliure, a l'alt Berguedà, i dirigeix les activitats del Centre Astronòmic de Saldes, afirma que «molta gent ha trucat per reservar alguna activitat de cara a l'estiu, amb antelació». Aquest cap de setmana ja ha tingut un grup i considera que aquesta temporada hi haurà clients nous.